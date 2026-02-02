Derrotan a Charros y Tomateros en el arranque de la Serie del Caribe

El Estadio Panamericano fue escenario de una jornada inaugural amarga en la Serie del Caribe Jalisco 2026, luego de que ninguno de los dos equipos locales pudiera salir con la victoria.

En un duelo cerrado que se definió por una sola carrera, con pizarra final de 5-4, los Charros de Jalisco -que en esta edición compiten bajo el nombre de México Rojo- iniciaron su camino en el Clásico Caribeño con una derrota ante los Leones del Escogido de la República Dominicana, vigentes campeones del certamen.

Horas antes, los Tomateros de Culiacán (México Verde) cayeron por idéntica pizarra ante los Cangrejeros de Santurce, representantes de Puerto Rico, quienes dejaron en el terreno a los subcampeones de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Previo al compromiso estelar del día se llevó a cabo una ceremonia inaugural, que combinó identidad, espectáculo y emoción. En ese marco, Sergio Romo fue el encargado de lanzar la primera bola, lo que generó un ambiente de nostalgia al recordar sus mejores momentos en el Panamericano, cuando formó parte del plantel de Charros que se coronó en la LMP durante la temporada 2018-2019.

Ya en el terreno de juego, México pegó primero en un encuentro disputado de principio a fin, cuando un rodado de Mateo Gil permitió que Connor Hollis llegara al plato, sorprendiendo la serpentina del abridor dominicano, Óscar de la Cruz.

La respuesta de los Leones del Escogido no tardó en llegar. En la parte alta del tercer episodio, Junior Lake descifró los lanzamientos de Manny Bañuelos y conectó un doblete productor de tres carreras que dio la vuelta a la pizarra.

Para el quinto capítulo, el conjunto melenudo volvió a hacer daño al abridor mexicano al fabricar un par de anotaciones más, lo que provocó que Bañuelos viera cortada su racha de victorias y abandonara la lomita tras trabajar cuatro entradas y un tercio.

Lejos de rendirse, la novena dirigida por Benjamín Gil reaccionó con un doble de Mateo Gil, que devolvió la esperanza a los locales, al impulsar a Hollis y a Michael Wielansky en la quinta entrada. El acercamiento continuó en el séptimo rollo, con un sencillo productor de Willie Calhoun, que llevó a Julián Ornelas a la registradora.

Charros tuvo la oportunidad de empatar en ese episodio, pero la agresividad en el corrido de bases terminó por jugar en contra. Wielansky intentó anotar tras una línea de Gil que fue capturada por Junior Lake, quien de inmediato asistió a Michael de la Cruz para completar una doble matanza en el plato que, a la postre, resultó definitiva.

La novena anfitriona volverá al diamante en busca de la revancha dentro de la Serie del Caribe cuando enfrente a Panamá hoy a las 19:00 horas.

CT