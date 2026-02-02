Los Raiders de Las Vegas están trabajando para finalizar un acuerdo que convertirá al coordinador ofensivo de los Seahawks de Seattle, Klint Kubiak, en su entrenador en jefe, de acuerdo con reportes que han trascendido desde ayer.

No hay un contrato en vigor entre ambas partes y no se puede hacer un anuncio oficial hasta después del Super Bowl del 8 de febrero entre los Seahawks y los Patriots de Nueva Inglaterra en Santa Clara, California.

Kubiak se reunió con los Raiders el sábado por segunda vez y en los últimos días parecía ser su objetivo principal.

Kubiak, de 38 años, sería el tercer entrenador en tres temporadas para los Raiders y el quinto líder a tiempo completo desde que se mudaron a Las Vegas en 2020. Reemplazaría a Pete Carroll, quien tuvo un récord de 3-14 en una temporada en Las Vegas.

Los Raiders tienen la primera selección del Draft de este año y se espera que elijan a Fernando Mendoza. El ganador del Trofeo Heisman llevó a Indiana al campeonato nacional.

El equipo tendrá casi 90 millones en espacio bajo el tope salarial para rodear a Mendoza con talento, la segunda cantidad más alta en la Liga.

Fue el trabajo de Kubiak con Sam Darnold lo que llamó la atención de los Raiders. En su primera año en Seattle, Darnold ganó 14 juegos de temporada regular en camino al Super Bowl contra Nueva Inglaterra.

Los Raiders han estado buscando un camino de regreso a sus días de gloria. Tres Trofeos Lombardi se encuentran en las instalaciones del equipo, pero los Raiders no han ganado un juego de Playoffs desde su última aparición en el Super Bowl en la temporada 2002. Han llegado a la Postemporada solo dos veces desde entonces, la más reciente en la temporada 2021.

Los Raiders entrevistaron a 15 candidatos para el puesto.

CT