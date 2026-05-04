El futuro de la portería de Chivas

La portería de Chivas no solo cuenta con opciones en el primer equipo, sino con una base de arqueros en desarrollo que buscan abrirse camino desde la cantera. Entre ellos destacan Eduardo García Mendoza, Ángel Robinho Romero y Cristo Navarrete, tres perfiles que comparten posición, pero presentan cualidades distintas en su evolución.

En la portería, Óscar Whalley se ha convertido en un respaldo de confianza. Formado en España y con paso por distintos clubes europeos antes de llegar a Chivas en 2023, su perfil es el de un arquero sobrio y bien trabajado técnicamente.

Destaca por su colocación, su capacidad para achicar en el uno contra uno y su temple en momentos de presión. Además, su juego con los pies le permite integrarse a la salida desde el fondo, algo cada vez más valorado en el futbol actual. Su experiencia fuera de México le da una lectura distinta del juego, convirtiéndolo en una voz de mando dentro del área.

Eduardo "Dragón" García

El caso más avanzado es el de Eduardo García, quien lleva varios años dentro de la institución tras formarse en las fuerzas básicas rojiblancas. Su etapa como jugador en Chivas inició en 2015 a la edad de 13 años. Su proceso lo consolidó en el Tapatío, donde sumó minutos importantes antes de dar el salto al primer equipo, en el que ya ha sido considerado de forma constante en convocatorias.

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El "Dragón" es un portero moderno: destaca por sus reflejos, su rapidez de reacción en jugadas a corta distancia y su fortaleza en el uno contra uno. Además, ha desarrollado un buen juego con los pies, lo que le permite participar en la salida desde el fondo. Su personalidad competitiva y seguridad bajo presión lo colocan como una de las principales apuestas a futuro en la portería del club.

Su debut en primera división llegó bajo el mando de Óscar García, quien le dio minutos en el duelo del Guadalajara ante Necaxa en el Torneo Clausura 2025, además de disputar otro duelo ese mismo semestre ante Puebla.

Ángel Robinho Romero

Es uno de los perfiles más en formación dentro de la cantera. Su trayectoria ha estado ligada a las categorías inferiores de Chivas, donde ha ido acumulando experiencia y minutos en procesos juveniles. Su proceso inició en 2019 con la categoría Sub-19.

Entre la afición y seguidores del futbol, su nombre ha generado un gran impacto debido a que cuenta con el nombre del exjugador brasileño Robinho, quien fue figura del Santos de Brasil, Real Madrid y Milán en Italia.

Como arquero, sobresale por su agilidad y capacidad de reacción, cualidades que le permiten responder bien ante disparos complicados. También muestra condiciones en el juego aéreo y un buen alcance gracias a su físico, luego de que mide 1.87 metros. Su reto principal está en ganar mayor regularidad y continuar su desarrollo técnico para dar el siguiente paso hacia categorías de mayor exigencia.

Cristo Navarrete

Es otro guardameta que ha crecido y ha sido desarrollado dentro del sistema formativo del club. I nició su proceso desde 2021 en la Sub-14 del Guadalajara; actualmente es el arquero titular de la categoría Sub-19 y el suplente en la categoría Sub-21.

Una particularidad de este arquero es que es hijo del ex arquero mexicano, Armando Navarrete, quien surgió en el Atlas y fue guardameta con las Águilas del América, por lo que el conocimiento de su padre en la posición y la experiencia que le brinda a su hijo ha sido determinante para su desarrollo en el terreno de juego.

Navarrete ha destacado por su disciplina táctica y su lectura de juego, aspectos que le permiten posicionarse correctamente y anticipar jugadas. Es un portero que transmite orden, con buen manejo del área y seguridad en salidas, además de trabajar constantemente en su distribución con el balón. Su evolución ha sido progresiva, perfilándose como una opción interesante a mediano plazo dentro de la estructura rojiblanca.

Perfiles de los arqueros de Chivas

Eduardo García Mendoza

Número: 30

Fecha de nacimiento: 11/07/2002

Edad: 23 años, 9 meses, 24 días

Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco, México

Nacionalidad: Mexicano

Estatura: 1.83 m

Peso: 88 kg

Debut Liga MX: Necaxa vs Guadalajara, viernes 17 de enero de 2025

Debut Expansión MX: Tapatío vs Raya2 Expansión, jueves 11 de agosto de 2022

Ángel Robinho Romero Quintero

Número: 190

Fecha de nacimiento: 03/02/2006

Edad: 20 años, 3 meses, 1 día

Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco, México

Nacionalidad: Mexicano

Estatura: 1.87 m

Peso: 88 kg

Debut Liga MX: -

Debut Expansión MX: -

Cristo Armando Navarrete González

Número: 183

Fecha de nacimiento: 14/01/2007

Edad: 19 años, 3 meses, 21 días

Lugar de nacimiento: Zapopan, Jalisco, México

Nacionalidad: Mexicano

Estatura: 1.77 m

Peso: 74 kg

Debut Liga MX: -

Debut Expansión MX: -

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