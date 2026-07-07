En un duelo entre dos rivales que han cruzado su camino en múltiples ocasiones, tanto a nivel europeo como dentro de los mundiales, España y Bélgica se miden este viernes en Los Ángeles para disputar un lugar entre los cuatro mejores del campeonato y volver a una instancia en la que los dos han estado solo una vez, pero los ibéricos supieron aprovechar mejor cuando llegaron.

España no se ponía en esta situación desde que consiguieron el título y bordaron su primera estrella en 2010, mientras que Bélgica consiguió superar esta ronda en 2018, pero acabó en el tercer lugar en aquella ocasión.

El partido tiene un amplio antecedente, aunque ninguno después del 2016, por lo que en la rivalidad será la presentación del núcleo de estos dos equipos. La Roja ha superado en una docena de ocasiones a los belgas, que han ganado seis partidos y otros cinco han sido empates. Esta será la segunda ocasión en la que se vean las caras en esta instancia; en 1986 empataron a uno en Puebla y los Diablos Rojos avanzaron en penales. Una edición más adelante, España cobró venganza en la Fase de Grupos.

Los dos equipos han dejado sensaciones distintas en el trayecto, pero han demostrado la jerarquía en los momentos decisivos para instalarse en Cuartos de Final. España tuvo un inicio que levantó dudas ante Cabo Verde, que terminó por ser la revelación, pero a partir de ahí ha ganado cada partido. En Dieciseisavos superó caminando a Austria y viene de eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo en los últimos minutos, en un partido donde tuvieron el control la mayoría del tiempo.

El paso de Bélgica se complicó en la primera etapa con empates ante Egipto e Irán, pero finalmente resolvieron ante Nueva Zelanda. En dieciseisavos vieron pasar la eliminación de cerca contra Senegal, pero salió la categoría de sus figuras como Lukaku, quien marcó el gol del empate cuando su equipo agonizaba y el de la victoria en tiempo suplementario. Fueron los encargados de despachar al último anfitrión, Estados Unidos de forma contundente, aprovechando los errores que cometieron los locales, pero que difícilmente verán de España.

Los ibéricos han presumido su capacidad para controlar el balón y el ritmo de juego a lo largo de todo el Mundial y no parece que ante Bélgica, un equipo que no necesita posesiones largas para hacer daño, sea la excepción y a pesar de que suelen necesitar del desequilibrio por las bandas que puedan hacer Lamine Yamal, Alex Baena o Marc Cucurella, el gol puede venir de cualquier lado, hasta ahora suman cinco anotadores distintos en el torneo.

Siguen siendo una muralla impenetrable en defensa con la dupla formada por Pau Cubarsí y Aymeric Laporte en la central y Unai Simón en el arco, el único portero que no ha recibido gol hasta ahora y sigue aumentando el récord de minutos imbatidos en la Copa del Mundo.

Bélgica supondrá un desafío explosivo, con un equipo vertical, que le gusta romper líneas y acelerar a fondo rumbo a la portería con jugadores como Dodi Lukebakio o Jérémy Doku, a pesar de que no esté en su mejor momento. También cuenta con la creatividad y visión de Kevin de Bruyne y Leandro Trossard, con Charles de Ketelaere listo para definir, además de que Rudi García tiene a Romelu Lukaku a disposición en la banca, que ha servido para destrabar partidos en circunstancias difíciles.

Cada uno afrontará esta nueva prueba con su estilo y argumentos propios para sobrevivir un día más en la batalla hacia el trofeo más codiciado del deporte, pero solo avanzará el que muestre el carácter suficiente y ejecute mejor su estrategia.

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AO

