El fin de un sistema: La Liga MX y su batalla final contra la multipropiedad

El futbol mexicano ha entrado en una fase de transformación estructural que promete cambiar las reglas del juego para siempre. Tras décadas de permitir que un mismo dueño o grupo empresarial controlara dos o más equipos en la Primera División, la Asamblea de Dueños de la Liga MX, presionada por normativas internacionales y la necesidad de una transparencia corporativa real, ha puesto fecha de caducidad a la multipropiedad.La multipropiedad es el modelo donde una sola entidad ejerce el control operativo y financiero de varios clubes en la misma liga. Históricamente, en México, esto se justificó como una "necesidad" para rescatar franquicias en crisis, pero con el tiempo generó conflictos de interés, suspicacias en los resultados y una falta de competitividad que la FIFA ya no está dispuesta a tolerar en sus torneos oficiales.La "gota que derramó el vaso" fue el reglamento del Mundial de Clubes, que prohíbe estrictamente la participación de dos equipos con el mismo dueño. Esta regla dejó fuera al Club León en el pasado, castigando deportivamente a una institución por su estructura administrativa. Para evitar que esto afecte la comercialización del Mundial 2026 y futuros torneos, la orden de FIFA fue clara: autonomía total o exclusión.Este abril de 2026 ha sido testigo de movimientos abruptos en las oficinas de los clubes:Aunque sobre el papel los nombres de los dueños cambian, el escepticismo persiste. En el caso de León, la directiva ha sido frontal: "Tendremos el control de la minoría", afirmó Martínez Murguía. La jugada busca que un inversionista aporte el capital mientras Grupo Pachuca mantiene la administración deportiva. Si la Liga MX permite este modelo de "gestión delegada", la multipropiedad podría simplemente mutar de piel en lugar de desaparecer.La Liga MX ha dado de plazo hasta el verano de 2027 para que el proceso sea absoluto. Por ahora, el Atlas ya tiene nueva casa y el Atlante prepara su retorno. El futbol mexicano busca, por fin, alinearse a los estándares globales de transparencia, intentando convencer al mundo y a la FIFA de que en la cancha, el único dueño del resultado es el balón.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF