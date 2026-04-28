El fin de un sistema: La Liga MX y su batalla final contra la multipropiedad

El futbol mexicano ha entrado en una fase de transformación estructural que promete cambiar las reglas del juego para siempre. Tras décadas de permitir que un mismo dueño o grupo empresarial controlara dos o más equipos en la Primera División, la Asamblea de Dueños de la Liga MX, presionada por normativas internacionales y la necesidad de una transparencia corporativa real, ha puesto fecha de caducidad a la multipropiedad.

La multipropiedad es el modelo donde una sola entidad ejerce el control operativo y financiero de varios clubes en la misma liga. Históricamente, en México, esto se justificó como una "necesidad" para rescatar franquicias en crisis, pero con el tiempo generó conflictos de interés, suspicacias en los resultados y una falta de competitividad que la FIFA ya no está dispuesta a tolerar en sus torneos oficiales.

La "gota que derramó el vaso" fue el reglamento del Mundial de Clubes, que prohíbe estrictamente la participación de dos equipos con el mismo dueño. Esta regla dejó fuera al Club León en el pasado, castigando deportivamente a una institución por su estructura administrativa. Para evitar que esto afecte la comercialización del Mundial 2026 y futuros torneos, la orden de FIFA fue clara: autonomía total o exclusión.

Las piezas del rompecabezas: Atlas, Mazatlán y León

Este abril de 2026 ha sido testigo de movimientos abruptos en las oficinas de los clubes:

Atlas FC: El pasado 23 de abril se oficializó la venta por parte de Grupo Orlegi a Grupo PRODI, liderado por José Miguel Bejos (dueño de los Pericos de Puebla en béisbol). El acuerdo otorga el control total de la franquicia y el 25% del Estadio Jalisco a los nuevos dueños a partir del 1 de julio de 2026. Con esto, Orlegi se queda exclusivamente con Santos Laguna.

El pasado 23 de abril se oficializó la venta por parte de Grupo Orlegi a Grupo PRODI, liderado por José Miguel Bejos (dueño de los Pericos de Puebla en béisbol). El acuerdo otorga el control total de la franquicia y el 25% del Estadio Jalisco a los nuevos dueños a partir del 1 de julio de 2026. Con esto, Orlegi se queda exclusivamente con Santos Laguna. Mazatlán FC: Grupo Salinas ha concretado la transición hacia Emilio Escalante (propietario del Atlante), lo que abrió la puerta al esperado regreso de los "Potros de Hierro" a la máxima categoría, resolviendo así el dilema de propiedad de TV Azteca, que se enfocará en otros activos.

Grupo Salinas ha concretado la transición hacia Emilio Escalante (propietario del Atlante), lo que abrió la puerta al esperado regreso de los "Potros de Hierro" a la máxima categoría, resolviendo así el dilema de propiedad de TV Azteca, que se enfocará en otros activos. Club León: El caso de Grupo Pachuca es el más complejo. Para cumplir con el mandato sin abandonar el proyecto, la estrategia es vender el 51% de las acciones a un fondo de inversión (posiblemente extranjero o liderado por figuras como Arturo Elías Ayub). La clave aquí es que Jesús Martínez Patiño saldría de la ecuación operativa y su hijo, Jesús Martínez Murguía, quedaría como un socio minoritario con el 49%.

¿Realmente se acabó la multipropiedad?

Aunque sobre el papel los nombres de los dueños cambian, el escepticismo persiste. En el caso de León, la directiva ha sido frontal: "Tendremos el control de la minoría", afirmó Martínez Murguía. La jugada busca que un inversionista aporte el capital mientras Grupo Pachuca mantiene la administración deportiva. Si la Liga MX permite este modelo de "gestión delegada", la multipropiedad podría simplemente mutar de piel en lugar de desaparecer.

El nuevo orden hacia 2027

La Liga MX ha dado de plazo hasta el verano de 2027 para que el proceso sea absoluto. Por ahora, el Atlas ya tiene nueva casa y el Atlante prepara su retorno. El futbol mexicano busca, por fin, alinearse a los estándares globales de transparencia, intentando convencer al mundo y a la FIFA de que en la cancha, el único dueño del resultado es el balón.

Tabla de movimientos 2026

Equipo | Dueño anterior | Nuevo dueño | Estatus |

Atlas | Grupo Orlegi | Grupo PRODI | Venta aprobada (Toma control 01/07/26) |

Mazatlán | Grupo Salinas | Emilio Escalante (Atlante) | Proceso de cambio de franquicia |

León | Grupo Pachuca | En negociación (Inversionista externo) | Venta del 51% en proceso |

Querétaro | Grupo Caliente | Dueño Independiente | Vendido previamente |

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