Las malas noticias llegan a Chivas en un momento clave del Torneo Clausura 2026. De cara a la fase final, el conjunto rojiblanco no podrá contar con Daniel Aguirre en la serie de los Cuartos de Final frente a Tigres, debido a una lesión muscular que lo mantendrá fuera de actividad por varias semanas.

El mediocampista sufrió un desgarro que lo alejará de las canchas aproximadamente tres semanas, lo que representa una baja sensible para el equipo dirigido por Gabriel Milito. Esta situación se suma a las ausencias de jugadores que recientemente estuvieron concentrados con la Selección Mexicana.

¿Cuándo podría reaparecer Aguirre con Chivas?

Daniel Aguirre presentó molestias físicas el pasado sábado, lo que llevó al cuerpo médico a realizarle estudios que confirmaron la gravedad de la lesión. Desde entonces, el jugador ya inició su proceso de rehabilitación con la intención de recuperarse lo antes posible y poder reaparecer en caso de que el equipo avance en la Liguilla.

Su ausencia será especialmente notoria ante Tigres, en los partidos que se jugarán el 2 y 9 de mayo próximos, considerando la importancia que había adquirido dentro del esquema táctico. El futbolista se había consolidado como una pieza clave gracias a su capacidad para recuperar balones, organizar el juego y mantener el equilibrio entre defensa y ataque, además de aportar liderazgo en el campo.

Las alternativas para suplir la baja de Aguirre

Ante este panorama, el cuerpo técnico analiza distintas alternativas para cubrir su lugar. Entre las opciones se encuentran José Castillo, quien está en proceso de volver tras una lesión, y Gilberto Sepúlveda, que, aunque ha tenido poca participación, cuenta con características para desempeñarse en esa posición.

En cuanto a su recuperación, el tiempo estimado abre una ligera posibilidad de que Daniel Aguirre pueda regresar si Chivas alcanza las semifinales. No obstante, su regreso dependerá de su evolución, ya que la prioridad será evitar cualquier recaída que comprometa su estado físico a futuro.

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