El desconocido récord de Chivas con la Selección de México antes del Mundial 2026

A una semana de que inicie el Mundial 2026, del cual Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México serán sedes, y el Estadio Akron, también conocido como el Estadio Chivas, se prepara para recibir a miles de aficionados del fútbol para presenciar 4 partidos del torneo.Algo que muchos desconocen es que la muchos mundialistas de la selección mexicana han pertenecido a las Chivas de Guadalajara, con un total de 54 jugadores.Estos se han repartido en 15 ediciones diferentes del torneo, desde el Mundial de Brasil en 1950, hasta la edición que está por comenzar en nuestro país.Chile 1962La mayoría de los jugadores de las Chivas de Guadalajara participaron en Chile 1962, con 7 jugadores:Suecia 1958En esta edición del Mundial jugaron 6 integrantes de Chivas:Alemania 2006En el segundo Mundial del siglo XXI, el de 2006, también participaron 6 jugadores:Sudáfrica 2010Hace 16 años fueron convocados 5 jugadores de Chivas: México-Estados Unidos-Canadá 2026Al igual que hace 16 años, en la actual edición de la Copa del Mundo participarán 5 jugadores del rebaño:Otros mundiales con jugadores de las chivas son: Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL