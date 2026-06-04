El desconocido récord de Chivas con la Selección de México antes del Mundial 2026

A una semana de que inicie el Mundial 2026, del cual Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México serán sedes, y el Estadio Akron, también conocido como el Estadio Chivas, se prepara para recibir a miles de aficionados del fútbol para presenciar 4 partidos del torneo.

Algo que muchos desconocen es que la muchos mundialistas de la selección mexicana han pertenecido a las Chivas de Guadalajara, con un total de 54 jugadores.

Estos se han repartido en 15 ediciones diferentes del torneo, desde el Mundial de Brasil en 1950, hasta la edición que está por comenzar en nuestro país.

Estos son todos los jugadores de Chivas que han jugado en la Copa del Mundo

Chile 1962

La mayoría de los jugadores de las Chivas de Guadalajara participaron en Chile 1962, con 7 jugadores:

Jaime Gómez

Arturo Chaires

Guillermo Sepúlveda

José Villegas

Isidoro Díaz

Héctor Hernández

Salvador Reyes

Suecia 1958

En esta edición del Mundial jugaron 6 integrantes de Chivas:

Jaime Gómez

Guillermo Sepúlveda

José Villegas

Salvador Reyes

Francisco Flores

Cresencio Gutiérrez

Alemania 2006

En el segundo Mundial del siglo XXI, el de 2006, también participaron 6 jugadores:

Oswaldo Sánchez

Carlos Salcido

Francisco Javier Rodríguez

Ramón Morales

Gonzalo Pineda

Omar Bravo

Sudáfrica 2010

Hace 16 años fueron convocados 5 jugadores de Chivas:

Luis Michel

Jonny Magallón

Alberto Medina

Adolfo Bautista

Javier Hernández

México-Estados Unidos-Canadá 2026

Al igual que hace 16 años, en la actual edición de la Copa del Mundo participarán 5 jugadores del rebaño:

Raúl Rangel

Luis Romo

Brian Gutiérrez

Armando González

Roberto Alvarado

Otros mundiales con jugadores de las chivas son:

Brasil 1950: Gregorio Gómez, Rodrigo Ruiz, Max Prieto

Gregorio Gómez, Rodrigo Ruiz, Max Prieto Suiza 1954: Tomás Balcázar, Raúl Arellano

Tomás Balcázar, Raúl Arellano Inglaterra 1966: Ignacio Calderón, Arturo Chaires, Isidoro Díaz, Francisco Jara, Salvador Reyes

Ignacio Calderón, Arturo Chaires, Isidoro Díaz, Francisco Jara, Salvador Reyes México 1970: Ignacio Calderón, Javier Valdivia

Ignacio Calderón, Javier Valdivia Argentina 1978: Eduardo Ramos, Víctor Rangel

Eduardo Ramos, Víctor Rangel México 1986: Fernando Quirarte

Fernando Quirarte EU 1994: Misael Espinoza y Benjamín Galindo

Misael Espinoza y Benjamín Galindo Francia 1998: Joel Sánchez, Claudio Suárez, Jesús Arellano, Ramón Ramírez

Joel Sánchez, Claudio Suárez, Jesús Arellano, Ramón Ramírez Corea-Japón 2002: Oswaldo Sánchez, Ramón Morales

Oswaldo Sánchez, Ramón Morales Catar 2022: Alexis Vega, Roberto Alvarado

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