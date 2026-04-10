El Clausura 2026 de la Liga MX retoma su actividad con la Jornada 14 (J14) este viernes 10 de abril, en un punto del calendario en el que cada resultado empieza a tener consecuencias visibles en la clasificación.

La actividad del día sigue un orden que hasta el momento, según el calendario del futbol mexicano, no presenta cambios: a las 19:00 horas, Puebla recibe a León para abrir la jornada; más tarde, a las 21:06, Juárez enfrenta a Xolos de Tijuana, en el cierre de la cartelera del viernes.

La presión comienza a reflejarse en el rendimiento de los equipos, que necesitan sumar para mantenerse en la pelea ya que a estas alturas del torneo una derrota puede costar muy cara y dejar a quien sea fuera de la Liguilla.

Los aficionados podrán seguir los encuentros EN VIVO a través de televisión y plataformas digitales.

Partidos hoy viernes 10 de abril – Liga MX EN VIVO

Puebla vs León | 19:00 | FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Juárez vs Tijuana | 21:06 | FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Resultados y más de la Liga MX

A través de EL INFORMADOR es posible seguir minuto a minuto los resultados de cada jornada, revisar los goles más relevantes, consultar la tabla general conforme se mueve fecha a fecha y conocer los próximos partidos del calendario. Todo en un mismo espacio, pensado para no perder detalle del desarrollo del torneo.

De esta manera, los aficionados tienen a su alcance un seguimiento integral del campeonato, con información oportuna que permite entender cómo evoluciona la Liga MX y qué equipos se perfilan rumbo a la fase final.

También puedes consultar la nota con la agenda de partidos del día que se publica todos los días, para que, en caso de que desees ver los juegos desde donde te encuentres, conozcas con detalle la plataforma donde se transmitirá, así como los horarios en los que se juega cada encuentro de la liga de tu preferencia.

* Transmisiones sujetas a cambios

** Horarios del tiempo del centro de México

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Saber más: Dónde ver EN VIVO los partidos de la J14 del Clausura 2026

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