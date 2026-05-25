¿Efraín Juárez seguirá en Pumas? Esto se sabe

La derrota de Pumas en la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul ha venido acompañada de una ola de rumores alrededor del futuro de Efraín Juárez, luego de que distintos reportes y versiones en redes sociales apuntaran a una posible salida del entrenador mexicano rumbo al futbol europeo , específicamente a Escocia.

Durante las últimas horas, publicaciones en redes sociales, programas deportivos y portales especializados han señalado que Juárez tendría interés de clubes europeos tras el torneo realizado con Universidad Nacional , equipo al que llevó hasta la final del futbol mexicano. Incluso, algunas versiones volvieron a relacionarlo con el Celtic FC, institución donde el exfutbolista mexicano jugó entre 2010 y 2012 y donde también formó parte de cuerpos técnicos años después.

Las especulaciones crecieron después de la derrota de Pumas en la serie por el campeonato frente a Cruz Azul, resultado que dejó al conjunto universitario sin el título pese a una campaña en la que se mantuvo entre los primeros lugares del torneo y logró instalarse en la final de la Liga MX.

Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial sobre una salida del entrenador mexicano. De acuerdo con reportes surgidos este lunes, Juárez continuará al frente de Pumas UNAM y tiene contrato vigente con la institución para el Apertura 2026.

Las versiones sobre el interés desde Escocia no son nuevas . Desde 2025 distintos medios habían colocado al estratega mexicano entre las opciones relacionadas con el Celtic debido a su pasado dentro de la institución escocesa y a su experiencia en futbol europeo como auxiliar técnico en clubes de Bélgica y Escocia.

En redes sociales también comenzaron a circular publicaciones que hablaban de ofertas procedentes de Escocia, Bélgica y España, aunque ninguna de ellas ha sido confirmada ni por el entrenador ni por el club universitario.

Efraín Juárez llegó a Pumas en 2025 y durante el Clausura 2026 logró llevar al equipo hasta la final del campeonato mexicano, consolidándose como uno de los entrenadores mexicanos con mayor proyección dentro de la Liga MX .

SV