Efraín Juárez no sale de Pumas, así lo desmintió su agente

El agente de Efraín Juárez, David Baldwin, desmintió los rumores sobre una posible salida del entrenador de los Pumas de la UNAM, equipo al que llevó al liderato de la Liga MX durante el torneo Clausura 2026, aunque perdió la final ante Cruz Azul.

Fue precisamente después del partido decisivo contra La Máquina cuando comenzaron a circular versiones sobre la salida del estratega mexicano, no por haber fallado en la final, sino por el destacado torneo realizado.

Los Pumas terminaron en el primer lugar con 36 puntos. Además, fueron la mejor ofensiva del campeonato, con 34 goles anotados, y la segunda mejor defensa, con 17 tantos recibidos. También cerraron el torneo con 46 puntos en la tabla de fair play, la quinta mejor marca de la liga.

Los rumores apuntaban a que Efraín Juárez dejaría la UNAM para incorporarse al Celtic de Glasgow, club en el que jugó entre 2010 y 2012 y donde posteriormente formó parte del cuerpo técnico. Sin embargo, David Baldwin fue contundente en un mensaje publicado en X sobre la situación de su representado:

“Sólo para aclarar, Efraín Juárez no se va de Pumas. Tenemos un contrato y lo cumpliremos a menos que se nos indique lo contrario. Hemos tenido una temporada increíble y Efraín ha hecho un trabajo increíble con Pumas”.

Los rumores sobre un posible interés desde Escocia no son recientes. Desde 2025, diversos medios ya señalaban al técnico mexicano como una opción para el Celtic, principalmente por su vínculo previo con el club escocés y su experiencia en el futbol europeo como auxiliar técnico en equipos de Bélgica y Escocia.

Asimismo, en redes sociales comenzaron a difundirse versiones sobre supuestas ofertas provenientes de Escocia, Bélgica y España; sin embargo, ni el entrenador ni la UNAM se pronunciaron al respecto.

De hecho, el presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González Pérez, dejó entrever su intención de mantener a Efraín Juárez en el proyecto cuando, en un mensaje dirigido a la afición, afirmó:

“Quiero agradecer y reconocer al cuerpo técnico, al entrenador, a nuestros jugadores y a muchas personas que muchas veces no aparecen en las fotografías porque hicieron posible que Pumas volviera a competir al máximo nivel... La mejor manera de tener más y mejores oportunidades de ser campeón es con continuidad”.

Presidente de Pumas envía mensaje a la afición universitaria

“El dolor de ayer no debe impedir reconocer el enorme trabajo que hay detrás de este equipo”, dijo Luis Raúl González Pérez en un mensaje emitido a la afición después de perder la final contra Cruz Azul.

“Querida afición y comunidad universitaria: ayer no conseguimos el objetivo que todos queríamos y sabemos perfectamente que eso duele. Perder una final duele dentro del vestidor, duele en esta institución y también en los millones de aficionados que acompañan a Pumas con pasión, orgullo y lealtad”, compartió el dirigente auriazul.

El presidente del club aseguró que salió a ofrecer una disculpa porque entiende la exigencia que implica representar a esta institución y no rehúye a ella.

“Queremos dar la cara porque entendemos algo con claridad: llegar a una final tiene mérito, pero no alcanza. Nuestro estándar tiene que ser otro; en esta institución competir no es suficiente, queremos ser campeones”, sentenció, antes de cerrar su mensaje con optimismo:

“Esta historia tiene mucho por escribirse. Y en Pumas, cuando toca levantarse, nos levantamos juntos”.

