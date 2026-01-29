Dónde y cuándo ver el sorteo de los playoffs de la Champions League

La primera fase de la Champions League llegó a su fin ayer con una jornada frenética que confirmó al Arsenal como el mejor equipo del torneo y dejó en playoffs a clubes históricos como el Real Madrid, el Inter de Milán y el PSG, que ahora esperan el sorteo para conocer a su rival en las eliminatorias.El sorteo se realizará a las 5:00 a.m. del viernes, horario de México, y al mediodía en Nyon, Suiza, sede del evento.En México, el sorteo de los playoffs de la Champions League será transmitido por TNT Sports, Max (HBO) y Fox Sports, además de la plataforma de streaming UEFA.com.Para determinar los próximos juegos, los equipos que terminaron entre las posiciones 9 y 16 serán divididos en parejas cabezas de serie (Real Madrid e Inter, PSG y Newcastle, Juventus y Atlético de Madrid, y Atalanta y Bayer Leverkusen), mientras que los que ocuparon del lugar 17 al 24 quedarán en parejas de no cabezas de serie (Borussia Dortmund y Olympiacos, Brujas y Galatasaray, Mónaco y Qarabag, y Bodo/Glimt y Benfica).Cada pareja cabeza de serie tendrá como rival a un equipo de una pareja no cabeza de serie según el orden de clasificación, de manera que Real Madrid e Inter de Milán, los primeros clasificados, podrán enfrentarse al Bodo/Glimt o al Benfica, los últimos equipos en la lista.Esta distribución podrá resultar en interesantes encuentros, como la posible revancha del Real Madrid contra el Benfica, que ayer lo superó 4-2 y le quitó el pase directo a los octavos de final; el PSG contra el Mónaco, que enfrentaría a dos clubes de la Ligue 1, o el Bayer Leverkusen ante el Borussia Dortmund, ambos en las primeras posiciones de la Bundesliga.Los juegos de ida de los playoffs se disputarán el 17 y 18 de febrero, mientras que los partidos de vuelta se jugarán el 24 y 25 del mismo mes.Los ocho clubes que superen esta fase avanzarán a los octavos de final, donde ya están instalados Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City. El sorteo de los octavos de final se realizará el 27 de febrero.