Dónde y cuándo ver el sorteo de los playoffs de la Champions League

La primera fase de la Champions League llegó a su fin ayer con una jornada frenética que confirmó al Arsenal como el mejor equipo del torneo y dejó en playoffs a clubes históricos como el Real Madrid, el Inter de Milán y el PSG, que ahora esperan el sorteo para conocer a su rival en las eliminatorias.

El sorteo se realizará a las 5:00 a.m. del viernes, horario de México, y al mediodía en Nyon, Suiza, sede del evento.

¿Dónde ver el sorteo de la Champions?

En México, el sorteo de los playoffs de la Champions League será transmitido por TNT Sports, Max (HBO) y Fox Sports, además de la plataforma de streaming UEFA.com.

Así será el sorteo de playoffs de la Champions League

Para determinar los próximos juegos, los equipos que terminaron entre las posiciones 9 y 16 serán divididos en parejas cabezas de serie (Real Madrid e Inter, PSG y Newcastle, Juventus y Atlético de Madrid, y Atalanta y Bayer Leverkusen), mientras que los que ocuparon del lugar 17 al 24 quedarán en parejas de no cabezas de serie (Borussia Dortmund y Olympiacos, Brujas y Galatasaray, Mónaco y Qarabag, y Bodo/Glimt y Benfica).

Cada pareja cabeza de serie tendrá como rival a un equipo de una pareja no cabeza de serie según el orden de clasificación, de manera que Real Madrid e Inter de Milán, los primeros clasificados, podrán enfrentarse al Bodo/Glimt o al Benfica, los últimos equipos en la lista.

Esta distribución podrá resultar en interesantes encuentros, como la posible revancha del Real Madrid contra el Benfica, que ayer lo superó 4-2 y le quitó el pase directo a los octavos de final; el PSG contra el Mónaco, que enfrentaría a dos clubes de la Ligue 1, o el Bayer Leverkusen ante el Borussia Dortmund, ambos en las primeras posiciones de la Bundesliga.

Los juegos de ida de los playoffs se disputarán el 17 y 18 de febrero, mientras que los partidos de vuelta se jugarán el 24 y 25 del mismo mes.

Los ocho clubes que superen esta fase avanzarán a los octavos de final, donde ya están instalados Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City. El sorteo de los octavos de final se realizará el 27 de febrero.