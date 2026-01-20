Dónde ver Inter vs Arsenal EN VIVO por la Champions League 2026

El juego más atractivo de la jornada 7 de la Champions League se disputará hoy. El Inter de Milán, líder de la Serie A, se enfrenta al Arsenal, líder de la Premier League.

Los Gunners no solo encabezan la liga de Inglaterra; también son primeros en la competición continental, con paso perfecto: seis victorias en seis partidos. Frente a rivales de mayor calado, como el Atlético de Madrid en la jornada 3 y el Bayern Múnich en la 5, fueron especialmente solventes, con triunfos de 4-0 y 3-1, respectivamente.

Los Nerazzurri, por su parte, han mostrado dos caras: dominantes contra equipos de menor jerarquía —vencieron 2-0 al Ajax, 3-0 al Slavia Praga, 4-0 al Union Saint-Gilloise y 2-1 al Kairat Almaty—, pero sin éxito ante conjuntos de categoría similar. El Atlético de Madrid los superó 2-1 y el Liverpool se impuso 1-0.

Estos resultados tienen a los italianos en la sexta posición, con 12 unidades, aunque con el riesgo de quedar fuera de los primeros ocho lugares —los que otorgan el pase directo a los octavos de final— si caen este martes.

Los antecedentes del duelo

Los antecedentes del Inter ante el Arsenal favorecen a los italianos. Se han enfrentado en tres partidos oficiales, todos ellos en la Liga de Campeones.

El primero fue en septiembre de 2003, cuando el Inter visitó Highbury y se impuso 0-3. La vuelta, en esa misma fase de grupos, fue muy distinta para los nerazzurri, que encajaron un 1-5 en San Siro, con exhibición de Thierry Henry.

La última vez que se midieron fue en 2024, durante la fase de liga. El turco Hakan Çalhanoğlu, desde el punto penal, decidió el duelo en San Siro.

Nuevamente, el estadio San Siro será la sede del enfrentamiento entre italianos e ingleses. Chivu no podrá contar con Çalhanoğlu por lesión, por lo que el polaco Piotr Zieliński apunta a ocupar su lugar en un partido que puede marcar la temporada del Inter: una victoria supondría un impulso de confianza enorme y romper la barrera de vencer a un rival de peso.

Una derrota, en cambio, nuevamente ante un aspirante al título, podría dejar a los dirigidos por Chivu fuera de la clasificación directa.

X/ChampionsLeague

¿Qué canal transmite Inter vs Arsenal en México?

El partido entre el Inter y el Arsenal será transmitido por Sky Sports a las 14:00 horas.

¿Dónde ver los partidos de la jornada 7 de la Champions League?

Martes 20 de enero

9:30 a.m.

Kairat vs Club Brujas / FOX One

11:45 a.m.

Bodø/Glimt vs Manchester City / TNT y HBO Max

2:00 p.m.