Dónde ver EN VIVO Toluca vs América por la Semifinal de la Liga MX Femenil

La actividad de la Liga MX Femenil entra en su fase decisiva con el arranque de las semifinales del Clausura 2026, donde Toluca recibirá al América este jueves en el Estadio Nemesio Diez. El encuentro de ida promete emociones entre dos equipos que llegan tras superar eliminatorias exigentes y con la mira puesta en avanzar a la gran final del torneo.

Las Diablas Rojas buscarán aprovechar la localía y el respaldo de su afición para tomar ventaja en una serie histórica para el club escarlata, que mantiene intacto el sueño de disputar su primera final en la categoría. Del otro lado, las Águilas intentarán imponer su experiencia en instancias definitivas y dar un paso importante rumbo al campeonato.

Toluca llega motivado tras eliminar a Tigres

El conjunto dirigido por Patrice Lair protagonizó una de las mayores sorpresas de los cuartos de final al dejar fuera a Tigres con marcador global de 4-2. La escuadra mexiquense mostró contundencia ofensiva y solidez colectiva para frenar las aspiraciones de bicampeonato de las Amazonas .

Jugadoras como Eugenie Le Sommer han sido determinantes en el funcionamiento del equipo, que ahora buscará mantener el impulso frente a uno de los planteles más competitivos del futbol mexicano femenil. Toluca intentará hacer valer las condiciones de la Bombonera y adelantarse en la eliminatoria antes del duelo de vuelta.

América sufrió, pero logró instalarse en semifinales

Las dirigidas por Ángel Villacampa tuvieron un camino más complicado hacia esta ronda. América enfrentó a Juárez en los cuartos de final y, aunque empató 1-1 en el primer partido, consiguió sellar la clasificación con un triunfo de 3-2 en la vuelta, en un compromiso donde tuvo que remontar en par de ocasiones.

Ahora, las azulcremas llegan a Toluca con la intención de rescatar un resultado favorable como visitantes y definir la serie en casa .

¿Cuándo y dónde ver el América vs Toluca?

El partido de ida de las semifinales se disputará este jueves 7 de mayo a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro podrá seguirse a través de Canal 9 y TUDN en televisión, además de las plataformas ViX y el canal oficial de la Liga MX Femenil en YouTube.

SV