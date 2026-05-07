Se acercan los cuartos de final de vuelta de la Liga MX y Chivas ya se enfoca en el duelo del próximo sábado 9 de mayo ante Tigres en el Estadio AKRON, donde buscará remontar la serie con una victoria por diferencia de dos goles para sellar su pase a las semifinales del futbol mexicano.

El Rebaño cayó 3-1 frente a los felinos en el partido de ida disputado en el Estadio Universitario; sin embargo, dentro del plantel rojiblanco existe confianza en poder revertir el marcador, así lo manifestó el defensa José Castillo.

“Tenemos más que claro el compromiso que tenemos por delante el día sábado, pero una de las cosas más importantes es transmitir la unión que está en la interna. Es la manera en la que debemos encarar esta serie”.

El zaguero aseguró que el pase a la siguiente ronda dependerá principalmente de lo que Chivas pueda hacer dentro del terreno de juego.

“La eliminatoria va a radicar más allá en lo que podamos hacer nosotros como equipo y lo que dejamos de hacer en la ida”.

Sobre las ausencias de los futbolistas rojiblancos convocados a la Selección Mexicana, José Castillo reconoció que son bajas importantes para el equipo; no obstante, aseguró que el Guadalajara cuenta con un plantel amplio y con jugadores de gran talento para afrontar el compromiso.

“Un plantel amplio, vasto, con muchísimo talento, pero sobre todo con muchísima hambre. Vamos a confiar en que cada uno vamos a hacer nuestro trabajo y que eso nos acerque al objetivo que tenemos”.

Finalmente, Castillo destacó el papel que jugará la afición rojiblanca en el encuentro de vuelta, al considerar que el Estadio AKRON se ha convertido en una auténtica fortaleza para el equipo durante el Clausura 2026.

“La fortaleza que hemos mostrado a lo largo del torneo estando en nuestra casa. Al final son muchísimos factores como lo es el apoyo de la gente que para nosotros es vital”, finalizó.

MF