México ya conoce su destino rumbo a Los Ángeles 2028 en el Premundial Sub-20

La Selección Nacional de México Sub-20, comandada por Alex Diego, ya tiene trazada la ruta para buscar su regreso a la élite internacional. Este jueves se definieron los grupos del Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026, donde el conjunto tricolor encabezará el Grupo B, compartiendo sector con Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.

El torneo, que se celebrará en territorio mexicano del 24 de julio al 9 de agosto, no solo otorgará cuatro boletos para el Mundial de Azerbaiyán-Uzbekistán 2027, sino que también representa la única vía para acceder a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 .

Debido a que Estados Unidos ya cuenta con su plaza por ser anfitrión, solo queda un cupo disponible para el resto de la región, elevando la presión sobre el combinado nacional.

Tras conocerse el resultado del sorteo, Andrés Lillini, director deportivo de Selecciones Menores, se mostró cauteloso y subrayó que la jerarquía histórica ya no es suficiente para garantizar resultados.

“Sabíamos que seríamos cabeza de serie junto a Honduras y Estados Unidos. Al final, cualquier rival que te toque es complejo. Nos han tocado dos que conocemos bastante, como Costa Rica y Guatemala, pero no así Antigua y Barbuda, por lo que tendremos que analizar a ese rival que nos falta”, señaló Lillini.

El directivo fue enfático en que la localía, con sedes en el Estadio Cuauhtémoc y la BUAP, en Puebla, debe ser un impulso , pero no un motivo de exceso de confianza.

“He venido repitiendo que ya no se saca ventaja solo con tener la playera de México; hay que hacerla valer con trabajo. Acabamos de jugar dos partidos contra Costa Rica y, aunque ganamos ambos, fueron encuentros muy difíciles”, admitió.

La misión para el equipo de Alex Diego es clara: llegar a semifinales para asegurar el Mundial y alcanzar la final para pelear por el sueño olímpico. Lillini reconoció la complejidad del escenario, especialmente por la limitante de boletos rumbo a Los Ángeles.

“Hay un solo boleto disponible porque Estados Unidos ya tiene el otro, y nosotros no nos podemos quedar fuera ni del Mundial ni de los Juegos Olímpicos. Eso vuelve la situación mucho más compleja. Inmediatamente después del sorteo, acordamos con el cuerpo técnico pensar en el grupo e ir partido a partido; no podemos quedarnos fuera”, concluyó.

México debutará el viernes 24 de julio frente a Antigua y Barbuda en el Estadio Cuauhtémoc , iniciando así un camino donde la efectividad será la única garantía de éxito.

GRUPO A

Estados Unidos

Cuba

El Salvador

Haití

GRUPO B

México

Guatemala

Costa Rica

Antigua y Barbuda

GRUPO C

Honduras

Panamá

Canadá

Jamaica

El camino tricolor

México vs. Antigua y Barbuda

Viernes 24 de julio | 17:00 horas

Estadio Cuauhtémoc

Costa Rica vs. México

Lunes 27 de julio | 20:00 horas

Estadio Cuauhtémoc

México vs. Guatemala

Jueves 30 de julio | 19:00 horas

Estadio Cuauhtémoc

SV