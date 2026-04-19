Dónde ver EN VIVO River Plate vs Boca Juniors por el Superclásico del Apertura 2026

El fútbol argentino se paraliza una vez más con la llegada del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, un duelo que promete emociones fuertes en el Torneo Apertura 2026.

La Liga Profesional de Futbol (LPF) ha confirmado que este esperado enfrentamiento tendrá lugar el domingo 19 de abril, en el estadio Monumental, a las 14:00 horas de México.

Para todos los aficionados que no quieran perderse ni un minuto de este vibrante partido, la transmisión en vivo estará disponible a través de Disney + Premium y ESPN 3.

Este Superclásico, válido por la fecha 15 del Apertura, se disputará en Núñez. La expectativa es máxima, considerando que el último antecedente en el Monumental terminó con victoria del Millonario por 2-1, mientras que el último enfrentamiento general, en La Bombonera, vio al Xeneize imponerse por 2-0.

El historial entre estos dos gigantes del fútbol argentino

Se han enfrentado en 265 partidos oficiales, con Boca Juniors liderando con 93 victorias, frente a las 88 de River Plate, y 84 empates.

En cuanto a goles, Boca ha marcado 341 y River 323. Es importante destacar que en Ligas de AFA, Boca también tiene una ligera ventaja con 79 triunfos sobre 73 de River en 217 encuentros. Sin embargo, en series mano a mano, River aventaja a Boca por 13 a 8, y en finales, el Millonario también está arriba con 2 a 1.

Jugadores que vistieron las dos camisetas

Este Superclásico no solo es un partido más, sino una oportunidad para que ambos equipos sumen un nuevo capítulo a su rica historia.

Jugadores de la talla de Óscar Ruggeri, Hugo Gatti, Jonatan Maidana, y Lucas Pratto, entre otros 102 futbolistas, han tenido el privilegio de vestir ambas camisetas, lo que demuestra la magnitud de esta rivalidad.

Prepárense para vivir una jornada inolvidable hoy 19 de abril, cuando River Plate y Boca Juniors se midan en el Monumental.

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AR