La recta final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX no otorga concesiones. Este domingo 19 de abril, el Estadio TSM Corona abrirá sus puertas para albergar el partido entre Santos Laguna y los Rojinegros del Atlas, un duelo correspondiente a la Jornada 15 (J15) donde las aspiraciones de ambos conjuntos son diametralmente opuestas, pero comparten la misma urgencia por conseguir la victoria.

Para la escuadra tapatía, el margen de error se ha reducido a cero si desean mantenerse con vida en la competencia y asegurar su boleto a la "Fiesta Grande" del futbol mexicano.

¿Cómo llegan Santos y Atlas a la Jornada 15?

El equipo dirigido por la academia rojinegra llega a la Comarca Lagunera con el agua al cuello. Ubicado en la octava posición general, Atlas se encuentra en la frontera de la zona de clasificación. La principal preocupación para el cuerpo técnico es la alarmante falta de contundencia, pues el equipo acumula 240 minutos sin poder perforar el arco rival. Sumar de a tres como visitantes es vital para no depender de otros resultados en las últimas dos fechas del campeonato y evitar quedar fuera de la contienda.

Por su parte, Santos Laguna busca cerrar el certamen con dignidad ante su afición. Los Guerreros vienen de sufrir un duro revés tras caer 4-2 en su visita a los Tuzos del Pachuca, un partido que evidenció serias desatenciones defensivas y que les costó la expulsión del zaguero Bruno Amione, quien será baja obligada para este cotejo. Aunque sus posibilidades de trascender en el actual torneo son escasas, los locales intentarán aprovechar su localía para recomponer el camino, mejorar su funcionamiento y regalarle una alegría a su público en este duelo de instituciones hermanas.

Dónde ver EN VIVO el partido Santos vs Atlas de la J15 - Liga MX

Para los aficionados que deseen seguir cada minuto de este importante encuentro de la J15, la transmisión estará disponible a través de múltiples plataformas de streaming y televisión de paga.

Fecha y hora: Domingo 19 de abril, 17:00 horas

Domingo 19 de abril, 17:00 horas Estadio: TSM, Torreón, Coahuila

TSM, Torreón, Coahuila Transmisión: ViX Premium, ESPN, Disney+ Premium

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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