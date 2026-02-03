Dónde ver EN VIVO partido Olimpia VS América por la Concachampions

Este martes 3 de febrero, el América se enfrentará al Deportivo Olimpia de Honduras en la Copa de Campeones de la Concacaf. El partido promete ser emocionante, en el que ambos equipos buscarán debutar de la mejor manera. A continuación, te decimos donde ver el juego en VIVO.

Lee también: Dónde ver EN VIVO el partido Arsenal vs Chelsea por las semifinales de la Carabao Cup

¿Dónde ver en VIVO el partido Olimpia VS América?

El juego de dieciseisavos de final de ida del torneo de la Concacaf está programado para este martes 3 de febrero en punto de las 20:00 horas (centro de México).

Cabe destacar que la transmisión no estará disponible por televisión abierta. Solamente se podrá ver por la plataforma de pago de Fox One.

El partido se llevará a cabo en el Estadio Nacional "Chelato Uclés", en Tegucigalpa, Honduras.

¿Cómo llega América y Olimpia a la Concacaf?

Este 3 de febrero será la primera vez en que el Deportivo Olimpia se enfrente contra América en su primer partido de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Las Águilas , que en esta ocasión jugarán en Honduras, llegán con el compromiso de obtener buenos resultados en el partido de ida para regresar con ventaja a la vuelta en casa y asegurar su pase a la siguiente ronda.

Por otro lado, el Olimpia, que es actual campeón de la Liga Nacional de Honduras, buscará hacerle frente al América y mantener su racha sin derrota en las últimas jornadas del torneo local.

El equipo Hondureño jugarán con una ventaja importante, ya que su condición de local y el respaldo de la afición podrían ser factores clave para intentar imponerse ante el América.

Dónde ver EN VIVO Olimpia vs América Concacaf Champions Cup

Deportivo Olimpia vs América | 20:00 | FOX One |

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS