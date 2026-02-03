Empezando febrero del 2025, el mundo de la NBA vivió una sacudida inesperada cuando, de madrugada, fuentes reportaron el cambio de Luka Doncic por Anthony Davis en una operación de tres equipos . Los Lakers recibieron al esloveno, a Maxi Kleber y Markieff Morris; Dallas se quedó con "La Ceja", Max Christie y un seleccionado de primera ronda. También el Jazz estuvo involucrado, quedándose con Jalen Hood-Schiffino y dos seleccionados del draft.

El traspaso conmocionó a todos, desde las leyendas Magic Johnson o Dirk Nowitzki, hasta jugadores actuales como Joel Embiid, Tyrese Halliburton y hasta al mariscal de los Chiefs, Patrick Mahomes, entre muchas otras figuras del basquetbol y otros deportes.

Doncic era el estandarte de la franquicia texana, con quienes ya había alcanzado las Finales en una ocasión y se sentía como el heredero de Nowitzki en Dallas. El año pasado, se movían por los puestos de Play In, mientras que los Lakers estaban entre el lugar cuatro y seis del Oeste.

La cadena de sucesos en Dallas

Nico Harrison, gerente general de los Mavericks, se convirtió en el villano del cuento. Los rumores señalaban que el directivo no estaba contento con la indisciplina física de Doncic, quien aún así venía siendo candidato a JMV año tras año, y pensó que juntar a Davis con Kyrie Irving y Klay Thompson sería mejor para el equipo .

Vaya si no fue lo que esperaba. Irving se rompió el ligamento cruzado anterior a inicios de marzo —lesión de la que no se ha recuperado—, mientras que el recién llegado Davis terminó vistiendo el jersey solo en nueve partidos en la segunda mitad de la campaña, también por lesiones. El equipo finalizó décimo y no pudo superar la reclasificación.

El destino les tendría guardada otra cosa, pues, con menos del 2 % de probabilidades, se quedaron con la primera selección global del draft, que convirtieron a Cooper Flagg en el nuevo elegido para ser la cara de la franquicia, mientras que Davis sigue viviendo entre algodones, con solo 20 partidos jugados esta campaña, el último el 8 de enero.

Los Mavericks pasaron de buscar ganar de inmediato a reconstruir alrededor de Flagg. Harrison fue despedido en noviembre y el campeón con los Lakers en 2020 podría ser usado como moneda de cambio para una quinteta que, de momento, tiene registro perdedor .

El cambio en el futuro de Los Lakers

Para la organización angelina fue un bombazo y una ganga pasar de un jugador propenso a las lesiones a uno que pone más de 30 puntos por juego, seis años más joven y con más talento; pero eso no se ha visto reflejado del todo en los resultados.

El año pasado, antes de que la NBA fuera tomada por sorpresa, la quinteta dorada y morada tenía marca de 28-19. A la misma altura de la temporada en 2026, su récord era de 29-18 y en ninguna de las dos ocasiones han parecido un contendiente serio dentro de la conferencia. Fueron eliminados por los Timberwolves en la primera ronda de playoffs y, ahora, con una de las peores defensas de toda la liga, no apuntan a llegar más lejos.

Las lesiones, sobre todo este año de "Rey" LeBron o de Austin Reaves, han impedido que estos referentes estén juntos por periodos más extendidos para sacar su máximo potencial, aunque parecen más sanos rumbo al cierre de campaña.

En Los Angeles cuentan con mantener en un proyecto a largo plazo al que puede ser el relevo de James, a quien se le acaba el tiempo de carrera, pero tal vez antes se termine su etapa con la organización, por lo que podría ser su última oportunidad de trascender juntos.

