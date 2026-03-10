Este 10 de marzo, ocho equipos se enfrentarán en el inicio de los Octavos de Final de la Champions League 2026. La mitad de las 16 escuadras que quedan en el certamen de la UEFA se salvaron de los playoffs y llegan a esta nueva etapa de la competencia con más frescura y mejor condición que el resto de los contendientes, quienes lucharon por la permanencia en pasadas fechas.

El duelo más atractivo de este martes es en St. James Park, casa del Newcastle, que recibe al Barcelona, dos equipos que se enfrentaron en la Fase de Liga de la competencia en la Jornada 1, con triunfo blaugrana por 2-1, también en Inglaterra, así que los culés ya saben lo que hace falta para ganar ahí.

Siguiendo con equipos españoles para esta jornada, el Atlético de Madrid juega en casa contra el Tottenham, después de sobrevivir ante el Brujas en la fase anterior. Los colchoneros se han acostumbrado al drama adicional; a mitad de semana perdieron contra el Barcelona, pero avanzaron a la Final de la Copa del Rey por el global y el sábado pudieron resolver el partido ante la Real Sociedad entrados en los últimos diez minutos.

Bayern Múnich también salta al terreno de juego en Bérgamo contra la Atalanta, que tuvo que remontar sobre el Borussia Dortmund para llegar hasta aquí, y será el primer encontronazo entre ambos clubes en competencias europeas. Los bávaros llegan confiados, con una cómoda ventaja en la cima de la Bundesliga y una racha de ocho partidos sin perder.

¿Dónde ver EN VIVO los partidos de la Champions de este 10 de marzo?

El duelo que abre la jornada de este martes es en Estambul entre Galatasaray y Liverpool, una repetición de la Fecha 2 de la primera etapa de este año y, en ese duelo, los de amarillo y rojo ganaron con un solitario gol de Victor Osimhen, pero de ahí, los Reds ganaron cinco de los siguientes seis partidos en el certamen.

Galatasaray ha ganado nueve de los últimos diez partidos y necesitarán que su casa sea realmente un infierno para los ingleses, con una electrizante atmósfera, de esas que suelen tener en Champions, para tratar de disminuir a un Liverpool que, con el paso de las jornadas, ha mejorado su estado de forma y no deja de ser candidato para trascender en el campeonato .

Galatasaray vs Liverpool

Sede: Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park

Hora: 11:45

Transmisión: HBO MAX y TNT

Atlético de Madrid vs Tottenham

Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano

Hora: 14:00

Transmisión: HBO MAX y TNT

Newcastle vs Barcelona

Sede: St. James Park

Hora: 14:00

Transmisión: HBO MAX

Atalanta vs Bayern Múnich

Sede: New Balance Arena

Hora: 14:00

Transmisión: FOX One y FOX

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

