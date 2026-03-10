Álvaro Fidalgo sería la gran novedad para enfrentar a Portugal y Bélgica

El camino de Álvaro Fidalgo hacia la Selección Mexicana ha alcanzado su punto culminante. Según reportes recientes, la Dirección de Selecciones Nacionales ha enviado un comunicado oficial al Real Betis de Sevilla para solicitar el "apartado" del mediocampista de cara a la próxima Fecha FIFA de marzo. Este trámite es el requisito administrativo indispensable para formalizar el llamado de jugadores que militan en el extranjero.

¿Cuándo podría debutar Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana?

El debut del ahora futbolista naturalizado mexicano no podría tener un escenario más emblemático. El primer compromiso está pactado para el 28 de marzo, fecha que marcará la histórica reinauguración del Estadio Azteca tras su remodelación para el Mundial 2026. En este duelo, México se medirá ante la Selección de Portugal, mientras que tres días después, el 31 de marzo, el Tri viajará a Estados Unidos para enfrentar a la Selección de Bélgica.

La integración de Fidalgo al equipo de Javier "Vasco" Aguirre es el resultado de un proceso de identidad y persistencia. El jugador, formado en la cantera del Real Madrid y consolidado como ídolo en el América, completó recientemente su cambio de federación ante la FIFA. Al renunciar a la posibilidad de representar a España, el "Maguito" adoptó legalmente la nacionalidad mexicana, cumpliendo con los cinco años de residencia y los criterios de elegibilidad deportiva.

Su presente en el Betis, donde se ha ganado la titularidad y ya se estrenó como goleador, fue el factor determinante para que el "Vasco" Aguirre decidiera integrarlo al proyecto mundialista. Con su visión de campo y técnica depurada, Fidalgo llega para aportar la creatividad que el medio campo tricolor requiere ante potencias europeas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF