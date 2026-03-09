Julián Araujo resurge en Escocia y vuelve a levantar la mano para la Selección Mexicana

El defensor mexicoamericano Julián Araujo ha comenzado a ganar protagonismo a nivel internacional con su nuevo club, el Celtic de Escocia. Tras una etapa complicada en distintos equipos europeos por falta de regularidad y oportunidades, el lateral derecho parece haber encontrado finalmente estabilidad y continuidad dentro del terreno de juego .

En las últimas semanas, Araujo ha llamado la atención tanto de la afición del Celtic como del fútbol escocés en general. Su personalidad dentro del campo, su capacidad para incorporarse al ataque y algunos momentos polémicos en partidos recientes lo han colocado bajo los reflectores, ganándose el respaldo de los seguidores de su club.

Sin embargo, el gran momento que vive actualmente contrasta con sus inicios en el fútbol europeo . Su llegada al Barcelona estuvo marcada por un episodio inusual, ya que su registro se completó apenas 18 segundos después del cierre del sistema de transferencias de la FIFA. Posteriormente fue cedido a la UD Las Palmas, donde tuvo participación en La Liga, antes de fichar por el AFC Bournemouth en Inglaterra, etapa en la que tampoco logró consolidarse debido a lesiones y falta de minutos.

Su llegada al Celtic, aunque con pocos reflectores, cambió rápidamente su panorama. En apenas dos meses se ha convertido en uno de los fichajes más relevantes del equipo. Primero, bajo el mando de Wilfried Nancy y, posteriormente, con Martin O’Neill en el banquillo, el mexicano ha encontrado la regularidad que tanto buscaba, además de mostrar personalidad en momentos importantes del juego.

Uno de los episodios más comentados ocurrió el pasado 1 de marzo durante el clásico Old Firm frente al Rangers. En ese encuentro, Araujo inició la jugada que terminó en un penal para su equipo y, antes del cobro, se colocó sobre el punto penal, provocando a los jugadores rivales, lo que generó reclamos y tensión en el campo antes de que el Celtic lograra igualar el marcador.

Esa acción ayudó a fortalecer su relación con la afición del Celtic , que ya había mostrado su apoyo días antes, cuando el mexicano celebró con los seguidores en las gradas tras la victoria ante el Kilmarnock FC, un festejo que se volvió viral y aumentó su popularidad entre los aficionados.

Hasta el momento, Araujo suma 13 partidos disputados, un gol y 1,103 minutos jugados con el Celtic, números que reflejan la regularidad que ha encontrado en Escocia. Este buen momento también tiene implicaciones importantes para la Selección de fútbol de México de cara al próximo Mundial.

El defensor compite por la titularidad en la banda derecha con jugadores como Rodrigo Huescas, Jorge Sánchez y Richard Ledezma. Sin embargo, su crecimiento en un entorno exigente como el fútbol escocés lo posiciona como uno de los candidatos más fuertes para quedarse con el puesto.

Incluso el actual técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, confirmó recientemente que el jugador está dentro de sus planes para futuras convocatorias . En enero, el entrenador señaló que mantiene un seguimiento cercano sobre Araujo y otros futbolistas que compiten por la posición, destacando que su desempeño en Europa será clave para definir la competencia interna en el equipo nacional.

SV