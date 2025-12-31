Dónde ver en vivo los partidos de la Premier League este 1 de enero

La actividad del fútbol inglés no se detiene con el inicio del año y la Premier League abre el calendario con una jornada cargada de emociones. Este lunes 1 de enero, varios equipos saltarán a la cancha en duelos clave que pueden marcar el rumbo de la temporada, tanto en la lucha por los primeros puestos como en la pelea por mantenerse fuera de la zona baja de la tabla.

La temporada 2025-26 ha sido intensa hasta ahora, con Arsenal liderando la clasificación por encima de Manchester City y Aston Villa, consolidándose como el equipo con más puntos al cierre de diciembre y como el principal candidato a ganar el título de liga tras años de intentos fallidos.

Manchester City, sublíder con un juego sólido bajo la dirección de Pep Guardiola y con figuras como Erling Haaland marcando diferencia, es la principal amenaza para los Gunners, manteniendo vivas sus opciones de campeonato mientras sigue presionando en la parte alta.

Otros clubes como Aston Villa y Chelsea también aspiran a un lugar en la zona alta e incluso podrían dar sorpresas en la lucha por los puestos europeos, aunque las proyecciones de la temporada ven a Arsenal y City como los candidatos más firmes para pelear por el título.

Crystal Palace vs. Fulham

Horario: 12:30 p.m. (hora del centro de México)

Dónde ver: Disney+ (Plan Premium)

Liverpool vs. Leeds United

Horario: 12:30 p.m. (hora del centro de México)

Dónde ver: ESPN y Disney+ (Plan Premium)

Brentford vs. Tottenham Hotspur

Horario: 3:00 p.m. (hora del centro de México)

Dónde ver: Disney+ (Plan Premium)

Sunderland vs. Manchester City

Horario: 3:00 p.m. (hora del centro de México)

Dónde ver: ESPN y Disney+ (Plan Premium)

