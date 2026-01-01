El Año Nuevo ha llegado. Este 2026 se perfila como clave para la carrera de Sergio "Checo" Pérez. Tras una temporada fuera de la parrilla de la Fórmula 1 (F1), el piloto mexicano está listo para volver al máximo circuito con la escudería estadounidense Cadillac, que debutará oficialmente en la categoría dentro de poco más de dos meses.

Después de su salida de Red Bull al cierre de 2024, Checo Pérez tomó distancia de la competición para replantear su futuro. Pero su regreso no será simplemente volver a correr en la pista: será una nueva etapa en un proyecto ambicioso, con la intención de dejar huella en una escudería que arranca desde cero en la F1.

¿Qué se espera del regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1?

El tapatío regresa a la F1 con Cadillac, un equipo nuevo en el deporte que apuesta por combinar experiencia con desarrollo. Junto al mexicano estará Valtteri Bottas, piloto con trayectoria sólida, lo que aporta un dúo de experiencia para una escudería en formación.

En sus primeras pruebas con vehículos de temporadas anteriores, Pérez demostró estar en forma y familiarizado con la exigencia del deporte, a pesar de haber pasado casi un año sin subirse a un auto de competición.

Aunque el objetivo para Cadillac al arrancar la temporada no es pelear por podios de inmediato (ya que se habla más de sumar puntos consistentemente y crecer como escudería) el hecho de tener a un piloto con la experiencia de Checo puede acelerar la evolución técnica y competitiva del bólido, por lo que se espera que lo observado por el jalisciense sirva para mejorar dentro del equipo.

Además, dentro del equipo se ha destacado que la retroalimentación de pilotos experimentados como Pérez es clave para desarrollar un auto competitivo a lo largo del año. El aporte del mexicano en pruebas y simuladores ha sido destacado por miembros de Cadillac, lo que sugiere que su papel va más allá de solo conducir.

La temporada 2026 comenzará el 7 de marzo en Australia, fecha en la que veremos a Pérez oficialmente de vuelta en una parrilla que contará con 11 equipos y nuevas reglas técnicas que buscan mayor competencia y espectáculo.

El calendario de la F1 de 2026 queda de la siguiente manera:

6-8 de marzo, Australia, Melbourne

13-15 de marzo, China, Shanghái

27-29 de marzo, Japón, Suzuka

10-12 de abril, Baréin, Sakhir

17-19 de abril, Arabia Saudí, Yeda

1-3 de mayo, Estados Unidos, Miami

22-24 de mayo, Canadá, Montreal

5-7 de junio, Mónaco, Mónaco

12-14 de junio, España, Barcelona

26-28 de junio, Austria, Spielberg

3-5 de julio, Reino Unido, Silverstone

17-19 de julio, Bélgica, Spa-Francorchamps

24-26 de agosto, Hungría, Budapest

21-23 de agosto, Países Bajos, Zandvoort

4-6 de septiembre, Italia, Monza

11-13 de septiembre, España, Madrid

25-27 de septiembre, Azerbaiyán, Bakú

9-11 de octubre, Singapur, Singapur

23-25 de octubre, Estados Unidos, Austin

30 de octubre-1 de noviembre, México, Ciudad de México

6-8 de noviembre, Brasil, São Paulo

19-21 noviembre, Estados Unidos, Las Vegas

27-29 de noviembre, Qatar, Losail

4-6 de diciembre, Abu Dabi, Yas Marina

