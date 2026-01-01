América tendría a su primer refuerzo para el Clausura 2026

Después de varias semanas sin movimientos en Coapa, el Club América habría concretado su primer refuerzo de cara al torneo Clausura 2026. De acuerdo con información del periodista César Merlo, especialista en el mercado de fichajes, la directiva azulcrema adquirió la carta del mediocampista brasileño Rodrigo Dourado, procedente del Atlético de San Luis.

Fue en el primer día de 2026 cuando Merlo dio a conocer que "hay acuerdo verbal entre ambos clubes y ya se cruzan los documentos correspondientes para oficializar el fichaje", por lo que el anuncio oficial por parte del club sería cuestión de tiempo.

Dourado es un mediocampista de corte defensivo, de 31 años de edad, que llegó al futbol mexicano en 2022. Desde entonces ha disputado un total de 127 partidos en la Liga MX, en los que registró tres goles y cuatro asistencias, consolidándose como un jugador de equilibrio y experiencia en el medio campo.

Este movimiento representa el primer refuerzo del América rumbo al siguiente torneo, luego de la eliminación en los Cuartos de Final del Apertura 2025 a manos de Monterrey. Además, el fichaje marcaría el reencuentro de Rodrigo Dourado con André Jardine, actual entrenador azulcrema, quien ya lo dirigió durante su etapa en el Atlético de San Luis.

A falta de que el club haga oficial la incorporación a través de sus redes sociales, el América comienza a reforzar su plantel con la mira puesta en recuperar protagonismo y pelear por el título en el Clausura 2026.

MF