La Liga MX se acerca a su fase decisiva con la disputa de la Jornada 14 (J14) del Clausura 2026, que se jugará del viernes 10 al domingo 12 de abril. A falta de pocas fechas para el cierre de la fase regular, los equipos comienzan a definir su destino entre la clasificación directa a la Liguilla y la eliminación.

En este marco, cada partido adquiere un reto mayor, sobre todo cuando se enfrentan rivales con objetivos similares. Por ejemplo, el duelo entre América y Cruz Azul resalta como uno de los más atractivos de la jornada, al igual que el choque entre Tigres y Chivas, ambos con implicaciones directas en la clasificación.

La actividad del futbol mexicano de primera división comienza el viernes con dos encuentros, mientras que el sábado concentra la mayor carga de partidos, incluyendo varios duelos entre equipos protagonistas del torneo. Para el domingo, Pumas recibe a Mazatlán y Toluca cierra la jornada ante San Luis, en choques que pueden mover posiciones importantes en el acomodo de la Tabla General.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J14 - Liga MX

La J14 del Clausura 2026 contará con transmisión a través de distintas señales de televisión abierta, de paga y plataformas digitales. Cadenas como TUDN, FOX One y Azteca Deportes, así como servicios de streaming como ViX Premium, ofrecerán la cobertura de los encuentros, si bien depende del equipo que sea local en cada juego.

Calendario de partidos Liga MX

Aquí te compartimos la agenda completa para seguir todos los partidos en vivo.

Viernes 10 de abril de 2026

Puebla vs León

Sede: Estadio Cuauhtémoc, 19:00

Transmisión: FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Juárez vs Tijuana

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, 21:06

Transmisión: FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Sábado, 11 de abril de 2026

Querétaro vs Necaxa

Sede: Estadio Corregidora, 17:00

Transmisión: FOX One

Tigres vs Chivas

Sede: Estadio Universitario, 17:00

Transmisión: FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Atlas vs Monterrey

Sede: Estadio Jalisco, 19:00

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

Pachuca vs Santos

Sede: Estadio Hidalgo, 19:00

Transmisión: FOX One

América vs Cruz Azul

Sede: Estadio Azteca, 21:00

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

Domingo, 12 de abril de 2026

Pumas vs Mazatlán

Sede: Estadio Olímpico Universitario, 12:00

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Las Estrellas

Toluca vs San Luis

Sede: Estadio Nemesio Diez, 19:00

Transmisión: TUDN, Canal 5, ViX Premium

Saber más

Los horarios están sujetos a cambios sin previo aviso por parte de la Liga MX y las televisoras. Se recomienda verificar previamente la programación oficial antes de cada partido.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Chivas es el primer equipo calificado a la Liguilla del Clausura 2026

OF