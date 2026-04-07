La Liga MX se acerca a su fase decisiva con la disputa de la Jornada 14 (J14) del Clausura 2026, que se jugará del viernes 10 al domingo 12 de abril. A falta de pocas fechas para el cierre de la fase regular, los equipos comienzan a definir su destino entre la clasificación directa a la Liguilla y la eliminación.En este marco, cada partido adquiere un reto mayor, sobre todo cuando se enfrentan rivales con objetivos similares. Por ejemplo, el duelo entre América y Cruz Azul resalta como uno de los más atractivos de la jornada, al igual que el choque entre Tigres y Chivas, ambos con implicaciones directas en la clasificación.La actividad del futbol mexicano de primera división comienza el viernes con dos encuentros, mientras que el sábado concentra la mayor carga de partidos, incluyendo varios duelos entre equipos protagonistas del torneo. Para el domingo, Pumas recibe a Mazatlán y Toluca cierra la jornada ante San Luis, en choques que pueden mover posiciones importantes en el acomodo de la Tabla General.La J14 del Clausura 2026 contará con transmisión a través de distintas señales de televisión abierta, de paga y plataformas digitales. Cadenas como TUDN, FOX One y Azteca Deportes, así como servicios de streaming como ViX Premium, ofrecerán la cobertura de los encuentros, si bien depende del equipo que sea local en cada juego.Aquí te compartimos la agenda completa para seguir todos los partidos en vivo.Saber másLos horarios están sujetos a cambios sin previo aviso por parte de la Liga MX y las televisoras. Se recomienda verificar previamente la programación oficial antes de cada partido.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF