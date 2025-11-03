Dónde ver EN VIVO Liverpool vs Real Madrid por la Jornada 4 de la Champions League

El Liverpool recibirá al Real Madrid este martes 4 de noviembre en el estadio Anfield, en un duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Champions League 2025-2026.

El conjunto inglés llega con confianza tras golear 5-1 al Eintracht Frankfurt en la fecha anterior, con anotaciones de Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai. Bajo la dirección de Arne Slot, los Reds se ubican en la décima posición del grupo con seis puntos.

Por su parte, el Real Madrid, comandado por Xabi Alonso, viene de vencer 1-0 a la Juventus gracias a un tanto de Jude Bellingham. Con nueve unidades, el equipo español ocupa el quinto lugar de la tabla y busca mantener el liderato en su sector.

En México, el partido podrá verse en vivo por los canales TNT Sports y HBO Max.

El duelo entre ingleses y españoles promete ser uno de los más atractivos de la jornada, con dos planteles cargados de talento y una intensa rivalidad reciente en el torneo continental. Los aficionados podrán disfrutarlo desde las 14:00 horas en México, con el mítico Anfield como escenario de una nueva noche europea.

