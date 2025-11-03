Charros de Jalisco, el nuevo mandamás de la LMP 2025/26

Después de barrer a los Naranjeros de Hermosillo, el vigente campeón de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) tomó la cima del standing de la temporada 2025-26 para posicionarse entre los equipos más difíciles de vencer. Los Charros de Jalisco han presentado un paso contundente en las últimas series que han disputado convirtiéndose en la mejor novena, hasta el momento.

El conjunto dirigido por Benjamín Gil se presenta como la que más victorias ostenta y también la que menos derrotas registra. Tras jugarse 17 encuentros en la campaña, Jalisco cuenta con 12 triunfos y 5 descalabros, además ha ganado cuatro de las seis series que se han disputado y es líder de bateo con .706.

Por si no fuera suficiente, ha anotado más carreras que cualquier otra escuadra con 116 rayitas, dando muestra de la principal característica que diferencia a los Charros: su ofensiva.

En cuanto al tema individual, dentro del top 5 de los líderes del bateo, se encuentran tres peloteros albiazules. Bligh Madris encabeza la lista con un porcentaje de .421 y es el jugador que más carreras ha remolcado con 22 a su cuenta personal. Más abajo, en cuarto lugar, está Jared Serna, quien registra .385, seguido de Reynaldo Rodríguez que tiene .380.

Sin embargo, a los Charros les ha costado un poco más el tema del pitcheo, ya que es el segundo conjunto con más carreras limpias permitidas con 5.09. Sólo están por detrás de los Venados de Mazatlán, el cual marcha como último lugar del standing, y que registra 5.25.

Si Jalisco ha logrado llegar a liderar la competencia es porque ha tenido capacidad de respuesta al ataque en los momentos de mayor tensión, no obstante, deberá buscar un mejor equilibrio en la lomita.

De cara a iniciar una nueva serie, los caporales tapatíos enfrentarán a los Yaquis de Obregón en Sonora el martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de noviembre. La rotación que se encargará de abrir los tres juegos está conformada por Luis Iván Rodríguez, Manny Bañuelos y Luis Payán.

SV