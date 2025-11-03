A una jornada de que concluya la fase regular del torneo, en Chivas existe un grupo de futbolistas que, poco a poco, ha perdido protagonismo bajo la dirección técnica de Gabriel Milito. Su participación ha sido limitada; algunos incluso han dejado de ser convocados en los últimos encuentros, lo que perfila un posible adiós al plantel rojiblanco.

En EL INFORMADOR repasamos quiénes son los jugadores que han quedado en el olvido dentro del proyecto del estratega argentino.

Cade Cowell

El atacante mexicoamericano comenzó con protagonismo en la era Milito, pero gradualmente fue relegado. En el torneo actual suma 13 partidos —cuatro como titular—, con 489 minutos y un gol.

En los últimos cuatro encuentros no fue convocado en tres por decisión técnica, participando solo en 28 de los últimos 360 minutos posibles, su peor racha sin actividad desde que llegó al futbol mexicano.

Javier Hernández

El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana atraviesa su etapa más discreta desde su regreso a Guadalajara. En el presente torneo solo ha jugado cuatro partidos, ninguno como titular, acumulando 107 minutos sin anotar.

Desde la llegada de Milito, “Chicharito” ha permanecido en la banca en ocho partidos y solo ha tenido participación mínima, pasando más tiempo fuera del campo que en acción.

Isaác Brizuela

El experimentado “Cone” Brizuela ha tenido escasa participación con el primer equipo desde el inicio del torneo. Aunque sigue perteneciendo a la institución, su principal actividad se concentra en la categoría Sub-21, donde ha disputado 10 partidos como titular y marcado dos goles.

En la Liga MX apenas ha tenido 22 minutos —frente a Puebla, en la Jornada 11— y ha quedado fuera de convocatoria en nueve ocasiones.

Alan Pulido

El último campeón de goleo de Chivas comenzó como titular en los primeros dos encuentros con Milito, pero su rol fue disminuyendo hasta quedar fuera de las convocatorias.

En el semestre solo ha disputado cinco partidos, dos de ellos como titular, sumando 249 minutos sin goles. Además, estuvo cuatro juegos ausente por lesión y, en los últimos encuentros, ha sido descartado por decisión técnica.

Yael Padilla

El juvenil rojiblanco es el jugador con menos minutos bajo el mando de Milito. Ha participado en apenas dos encuentros, con 37 minutos totales, además de pasar siete juegos en la banca y tres sin convocatoria.

Su ausencia también se explica parcialmente por su participación con la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial de Chile, donde estuvo cuatro semanas fuera de actividad con el club.

SV