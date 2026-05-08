Dónde ver EN VIVO Liverpool vs Chelsea por la Premier League 2026

El esperado enfrentamiento entre Liverpool y Chelsea , correspondiente a la jornada 36 de la Premier League 2025/26, está a la vuelta de la esquina. Este sábado 9 de mayo, los aficionados al futbol tendrán la oportunidad de presenciar un duelo con mucha historia y con implicaciones significativas para ambos equipos en la recta final de la temporada.

Si te preguntas dónde y cómo seguir este emocionante partido en vivo , aquí te detallamos toda la información necesaria para no perderte ni un solo minuto.

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El encuentro se disputará en el icónico Estadio de Anfield, la casa del Liverpool, que cuenta con una capacidad para 53 mil espectadores. La hora de inicio será a las 13:30 horas .

Horarios del Partido por Territorio

Para los aficionados en México , el partido entre Liverpool y Chelsea se jugará a las siguientes horas:

Noroeste (Baja California) 04:30 horas Pacífico (Chihuahua / Sonora) 05:30 horas Centro (CDMX, Guadalajara) 05:30 horas

Es importante tener en cuenta estas diferencias horarias para sintonizar la transmisión a tiempo y disfrutar del encuentro desde el pitido inicial.

Si te encuentras en México, la buena noticia es que el partido entre Liverpool y Chelsea estará disponible para su transmisión en vivo. Podrás seguir toda la acción a través de :

FOX One

FOX+

Estos canales serán los encargados de llevar la emoción de la Premier League directamente a tu pantalla, permitiéndote vivir cada jugada, cada gol y cada momento decisivo de este trascendental choque.

Un duelo con mucho en juego

Este partido llega en un momento crucial para ambos clubes. El Liverpool, actualmente en la 4ª posición con 58 puntos , se encuentra en plena lucha por asegurar su plaza en la próxima Champions League. Vienen de una dura derrota por 3-2 ante el Manchester United, lo que los obliga a buscar una reacción inmediata frente a su afición en Anfield.

Por su parte, el Chelsea atraviesa una dinámica preocupante, acumulando cinco derrotas consecutivas y ubicándose en la 9ª posición con 48 puntos . Lejos de sus objetivos iniciales, el equipo londinense necesita urgentemente cambiar su inercia para no descolgarse definitivamente en la lucha por las competiciones europeas.

Jugadores clave a seguir

Ambos equipos presentan ausencias importantes, lo que añade un elemento extra de intriga al encuentro. Por el Liverpool, Freddie Woodman defenderá el arco ante la ausencia de los porteros titulares.

La defensa estará comandada por Virgil van Dijk e Ibrahima Konate, con Alexis Mac Allister y Florian Wirtz en el mediocampo . En el ataque, Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai serán los encargados de buscar los goles.

En el Chelsea, Filip Jorgensen estará bajo los tres palos en lugar de Robert Sánchez. Levi Colwill regresará a la titularidad en defensa, mientras que Moisés Caicedo y Enzo Fernández manejarán el mediocampo .

Cole Palmer y Joao Pedro serán las principales amenazas ofensivas.

El último antecedente

El último enfrentamiento entre estos dos gigantes de la Premier League se dio el pasado 4 de octubre en Stamford Bridge, donde el Chelsea se impuso por 2-1 . En aquella ocasión, Moisés Caicedo y Estevao anotaron para los "Blues", mientras que Cody Gakpo descontó para los "Reds".

Este antecedente añade un condimento extra al partido, con el Liverpool buscando la revancha en su propio estadio.

No te pierdas este emocionante encuentro de la Premier League 2025/26. Prepara tus dispositivos y sintoniza los canales indicados para vivir la pasión del fútbol inglés en vivo.

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