Chivas celebra su 120 aniversario con entrenamiento abierto y fiesta en el AKRON

A un día del partido más importante del semestre, Guadalajara vivió un entrenamiento distinto y cargado de emoción en el Estadio AKRON , donde cientos de aficionados rojiblancos se dieron cita para respaldar al equipo previo al duelo de vuelta de los Cuartos de Final frente a Tigres.

Las tribunas del inmueble tapatío se pintaron de rojo y blanco con banderas, mantas y cánticos que acompañaron la práctica del plantel dirigido por el estratega argentino Gabriel Milito. Desde antes del inicio de la sesión, la afición comenzó a llenar las gradas con el objetivo de enviar un mensaje de apoyo y confianza en busca de una remontada que mantenga con vida al Rebaño en la Liguilla.

Durante el entrenamiento, los jugadores realizaron ejercicios regenerativos en medio de un ambiente de fiesta . Cada aparición del equipo sobre el césped fue acompañada por aplausos y por el tradicional “Dale Rebaño”, en una muestra de unión entre el plantel y la afición de cara a un encuentro que definirá el futuro del club en el torneo.

La conexión entre el equipo y su gente fue uno de los aspectos más destacados de la práctica. Los futbolistas se acercaron en distintos momentos para agradecer el apoyo de los seguidores, quienes no dejaron de alentar durante toda la sesión y prometieron hacer pesar el estadio en el duelo definitivo ante Tigres.

Una de las principales figuras de la tarde fue el propietario del equipo, Amaury Vergara, quien estuvo presente en el entrenamiento, alentó junto a la afición y compartió el momento con el plantel como muestra de respaldo en la celebración de un aniversario más del Guadalajara.

Con un AKRON completamente entregado y un ambiente de alta expectativa, Chivas cerró su preparación para un partido en el que buscará convertir el respaldo de su afición en el impulso necesario para intentar otra remontada memorable en su historia de Liguilla.

SV