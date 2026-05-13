El calendario internacional de futbol para este miércoles 13 de mayo de 2026 presenta actividad en distintos torneos alrededor del mundo, con encuentros destacados en competencias de clubes de México, América, y Europa. La agenda incluye partidos de ligas nacionales, rondas definitivas, series eliminatorias y finales que marcarán el rumbo de la actual temporada.

A lo largo del día habrá múltiples opciones para ver los encuentros en vivo desde distintas plataformas y señales de televisión. Desde la actividad de la Liga MX hasta compromisos en La Liga, Premier League, MLS, Coppa Italia y otras competencias, la cartelera ofrece una programación extensa para los aficionados del futbol.

Partidos HOY miércoles 13 de mayo de 2026 - Liga MX EN VIVO

Semifinales

Cruz Azul vs Chivas Guadalajara | 20:00 | ViX Premium, TUDN, Canal 5

Partidos HOY miércoles 13 de mayo de 2026 - LaLiga EA Sports EN VIVO

Villarreal vs Sevilla FC | 11:00 | SKY Sports

Espanyol vs Athletic Club | 11:00 | SKY Sports

Getafe vs Mallorca | 13:30 | SKY Sports

Alavés vs Barcelona | 13:30 | SKY Sports

Partidos HOY miércoles 13 de mayo de 2026 - Premier League EN VIVO

Manchester City vs Crystal Palace | 13:00 | FOX One, TNT Sports

Partidos HOY miércoles 13 de mayo de 2026 - Francia Ligue 1 EN VIVO

Stade Brestois vs Strasbourg Alsace | 11:00 | FOX One

Lens vs PSG | 13:00 | FOX One

Partidos HOY miércoles 13 de mayo de 2026 - Copa Argentina EN VIVO

Platense vs San Martín SJ | 13:15 | TyC Sports Internacional

Partidos HOY miércoles 13 de mayo de 2026 - Copa do Brasil EN VIVO

Juventude vs São Paulo | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos HOY miércoles 13 de mayo de 2026 - Coppa Italia EN VIVO

Final

Lazio vs Inter Milan | 13:00 | FOX One

Partidos HOY miércoles 13 de mayo de 2026 - MLS EN VIVO

Charlotte FC vs New York City | 17:00 | Apple TV

CF Montréal vs Portland Timbers | 17:30 | Apple TV

New York RB vs Columbus Crew | 17:30 | Apple TV

DC United vs Chicago Fire | 17:30 | Apple TV

New England Revolution vs Nashville SC | 17:30 | Apple TV

Orlando City vs Philadelphia Union | 17:30 | Apple TV

FC Cincinnati vs Inter Miami CF | 17:30 | Apple TV

FC Dallas vs Vancouver Whitecaps | 18:30 | Apple TV

Sporting KC vs LA Galaxy | 18:30 | Apple TV

Minnesota Utd. vs Colorado Rapids | 18:30 | Apple TV

St. Louis City SC vs Los Angeles FC | 18:30 | Apple TV

Seattle Sounders vs San Jose Earthquakes | 19:30 | Apple TV

Real Salt Lake vs Houston Dynamo | 19:30 | Apple TV

San Diego FC vs Austin FC | 19:30 | Apple TV

Partidos HOY miércoles 13 de mayo de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

Cuartos de Final

Rosario Central vs Racing Avellaneda | 15:45 | Disney+ Premium

River Plate vs Gimnasia LP | 18:30 | Disney+ Premium

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* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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