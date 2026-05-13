Miércoles, 13 de Mayo 2026

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Futbol hoy 13 de mayo de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

La actividad futbolística de este miércoles reúne partidos de ligas internacionales, finales y series eliminatorias en distintas partes del mundo

Por: Oralia López

Son varios los equipos que protagonizan una intensa jornada de futbol este 13 de mayo. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

Son varios los equipos que protagonizan una intensa jornada de futbol este 13 de mayo. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

El calendario internacional de futbol para este miércoles 13 de mayo de 2026 presenta actividad en distintos torneos alrededor del mundo, con encuentros destacados en competencias de clubes de México, América, y Europa. La agenda incluye partidos de ligas nacionales, rondas definitivas, series eliminatorias y finales que marcarán el rumbo de la actual temporada.

A lo largo del día habrá múltiples opciones para ver los encuentros en vivo desde distintas plataformas y señales de televisión. Desde la actividad de la Liga MX hasta compromisos en La Liga, Premier League, MLS, Coppa Italia y otras competencias, la cartelera ofrece una programación extensa para los aficionados del futbol.

Partidos HOY miércoles 13 de mayo de 2026 - Liga MX EN VIVO

Semifinales

  • Cruz Azul vs Chivas Guadalajara | 20:00 | ViX Premium, TUDN, Canal 5

Partidos HOY miércoles 13 de mayo de 2026 - LaLiga EA Sports EN VIVO

  • Villarreal vs Sevilla FC | 11:00 | SKY Sports
  • Espanyol vs Athletic Club | 11:00 | SKY Sports
  • Getafe vs Mallorca | 13:30 | SKY Sports
  • Alavés vs Barcelona | 13:30 | SKY Sports

Partidos HOY miércoles 13 de mayo de 2026 - Premier League EN VIVO

  • Manchester City vs Crystal Palace | 13:00 | FOX One, TNT Sports

Partidos HOY miércoles 13 de mayo de 2026 - Francia Ligue 1 EN VIVO

  • Stade Brestois vs Strasbourg Alsace | 11:00 | FOX One
  • Lens vs PSG | 13:00 | FOX One

Partidos HOY miércoles 13 de mayo de 2026 - Copa Argentina EN VIVO

  • Platense vs San Martín SJ | 13:15 | TyC Sports Internacional

Partidos HOY miércoles 13 de mayo de 2026 - Copa do Brasil EN VIVO

  • Juventude vs São Paulo | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos HOY miércoles 13 de mayo de 2026 - Coppa Italia EN VIVO

Final

  • Lazio vs Inter Milan | 13:00 | FOX One

Partidos HOY miércoles 13 de mayo de 2026 - MLS EN VIVO

  • Charlotte FC vs New York City | 17:00 | Apple TV
  • CF Montréal vs Portland Timbers | 17:30 | Apple TV
  • New York RB vs Columbus Crew | 17:30 | Apple TV
  • DC United vs Chicago Fire | 17:30 | Apple TV
  • New England Revolution vs Nashville SC | 17:30 | Apple TV
  • Orlando City vs Philadelphia Union | 17:30 | Apple TV
  • FC Cincinnati vs Inter Miami CF | 17:30 | Apple TV
  • FC Dallas vs Vancouver Whitecaps | 18:30 | Apple TV
  • Sporting KC vs LA Galaxy | 18:30 | Apple TV
  • Minnesota Utd. vs Colorado Rapids | 18:30 | Apple TV
  • St. Louis City SC vs Los Angeles FC | 18:30 | Apple TV
  • Seattle Sounders vs San Jose Earthquakes | 19:30 | Apple TV
  • Real Salt Lake vs Houston Dynamo | 19:30 | Apple TV
  • San Diego FC vs Austin FC | 19:30 | Apple TV

Partidos HOY miércoles 13 de mayo de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

Cuartos de Final

  • Rosario Central vs Racing Avellaneda | 15:45 | Disney+ Premium
  • River Plate vs Gimnasia LP | 18:30 | Disney+ Premium

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