El calendario internacional de futbol para este miércoles 13 de mayo de 2026 presenta actividad en distintos torneos alrededor del mundo, con encuentros destacados en competencias de clubes de México, América, y Europa. La agenda incluye partidos de ligas nacionales, rondas definitivas, series eliminatorias y finales que marcarán el rumbo de la actual temporada.A lo largo del día habrá múltiples opciones para ver los encuentros en vivo desde distintas plataformas y señales de televisión. Desde la actividad de la Liga MX hasta compromisos en La Liga, Premier League, MLS, Coppa Italia y otras competencias, la cartelera ofrece una programación extensa para los aficionados del futbol.Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF