La FIFA ha incluido a los mexicanos Jacqueline Ovalle y Carlos Orrantia entre los nominados al reconocimiento al mejor gol del año del Premio Puskas, una distinción que celebra las jugadas más espectaculares del futbol mundial.

La atacante mexicana fue seleccionada por su famoso "camaroncín" anotado en la Liga MX Femenil, mientras que el jugador del Atlas destaca en la categoría varonil por un potente disparo desde fuera del área.

El gol de "La Maga" Ovalle

El gol de "La Maga" Ovalle, exjugadora de Tigres, marcado el 3 de marzo, fue considerado una maravilla: tras un pase de Jenni Hermoso, la atacante realizó un salto acrobático y, con un toque de talón, mandó el balón directo al arco defendido por Blanca Félix. La jugada desató ovaciones de la afición y elogios de la prensa deportiva por su creatividad y ejecución.

La locura de gol de @lizbethovalle7.



Hey @fifacom_es te tenemos una nominada al premio Puskás. pic.twitter.com/TQIcKXK499 — Club Tigres Femenil �� (@TigresFemenil) March 4, 2025

La mexicana competirá por el Premio Marta frente a figuras internacionales como Jordyn Bugg y Ally Sentnot (Estados Unidos), Mariona Caldentey (España), Ashley Cheatley (Inglaterra), Kyra Cooney-Cross (Australia), Jon Ryong-jong (Corea del Norte), Vivianne Miedema (Países Bajos), Kishi Núñez (Argentina), Khadija Shaw (Jamaica) y la legendaria Marta, quien da nombre al galardón.

Carlos Orrantia, jugador de Atlas nominado

Por su parte, Carlos Orrantia, de Atlas, consiguió su nominación al Premio Puskas gracias al gol que marcó el 16 de abril frente a Querétaro, cuando tras un rebote controló el balón con el pecho y disparó desde fuera del área para vencer al arquero rival.

¡El Atlas de los golazos lo volvió a hacer! ��



Nuevamente un Rojinegro ha sido nominado al @FIFAcom Puskás Award 2025 ��⚫️



¡Chequea y vota por el golazo de @charalorrantia en el siguiente link! ☄️➡️ https://t.co/1dCqWQSxcG pic.twitter.com/2Frruu9ufk — Atlas FC (@AtlasFC) November 13, 2025

Entre los demás candidatos al premio se encuentran Lamine Yamal (España), Declan Rice (Inglaterra), Lucas Ribeiro y Alerrandro (Brasil), Alessandro Deiola (Italia), Kevin Rodríguez (Ecuador), Rizky Ridho (Indonesia), Amr Nasser (Egipto) y los argentinos Santiago Montiel y Pedro de la Vega.

¿Cómo votar por el Mejor Gol del Año de la FIFA?

Ambos premios reconocen los mejores goles marcados entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025, y los ganadores serán elegidos mediante una combinación de votos del público y de un panel de FIFA Legends, con igual peso en la decisión final.

Los aficionados pueden registrarse en FIFA.com para votar y ordenar sus tres goles favoritos: 5 puntos al primero, 3 al segundo y 1 al tercero. La lista completa de nominaciones también está disponible en el sitio oficial de la FIFA.

