La directiva del Guadalajara informó este jueves 13 de noviembre que Arturo Ortega ha dejado su cargo como director técnico del Tapatío, equipo filial del Rebaño Sagrado que milita en la Liga de Expansión MX.

A través de un comunicado oficial, la institución rojiblanca agradeció el trabajo y compromiso de Ortega durante su etapa en el club, destacando su participación en distintas áreas de la organización.

"Le agradecemos su labor en las diferentes áreas del club en las que colaboró durante el tiempo que formó parte de la institución y le deseamos éxito en sus futuros proyectos", señaló el comunicado difundido por Chivas.

El paso de Arturo Ortega por el Tapatío

Arturo Ortega había estado vinculado con el proyecto del Tapatío en dos etapas, colaborando en el desarrollo de jóvenes futbolistas y en la formación de talento para el primer equipo. En su último proceso obtuvo el título de Campeón de Campeones de la temporada 2024-2025.

En su último proceso al frente del equipo, Arturo Ortega dirigió tres torneos, en los que estuvo a cargo 38 partidos, de los que obtuvo 14 victorias, 8 empates y 14 derrotas, con una efectividad del 43.86 por ciento.

En su último semestre, Tapatío no clasificó a la fase final del campeonato, además de caer por goleada de 4 -1 ante Dorados de Sinaloa, finalizando su actividad en el decimoprimer puesto de la clasificación general.

¿Quién será el nuevo técnico del Tapatío?

El Club Deportivo Guadalajara informó que en las próximas semanas se anunciará al nuevo estratega que tomará las riendas del conjunto rojiblanco en la Liga de Expansión MX, con miras a continuar el proceso de crecimiento deportivo de la filial.

Con esta decisión, el club tapatío busca fortalecer su estructura técnica y mantener la proyección de jugadores hacia el máximo circuito.

