Turquía sanciona a 102 futbolistas por caso de apuestas

El Comité Disciplinario de la Federación de Futbol de Turquía ha sancionado este jueves 13 de noviembre con entre 45 días y un año sin jugar a un total de 102 futbolistas de primera y segunda división por el caso de apuestas deportivas, dentro de una investigación en la que han sido ya arrestados árbitros y el presidente de un equipo.

El Comité informó en un comunicado de esas sanciones, que incluyen al internacional senegalés Allasane Ndao, del club Konyaspor, que ha anunciado que recurrirá el castigo ante el tribunal de arbitraje.

También han sido sancionados Eren Elmalı, jugador del actual líder de la liga turca, el Galatasaray, y cuyo nombre había sido eliminado de la convocatoria para la Selección de Turquía.

Metehan Baltacı, compañero de equipo y en la Selección Sub-21, es otro de los jugadores multados.

Sanciones para árbitros en Turquía

La Federación Turca de Futbol (TFF) ya había remitido a 152 árbitros al Comité por participar en apuestas. De ellos, 149 no podrán arbitrar por periodos que oscilan entre los ocho y doce meses.

Además, 24 árbitros fueron arrestados la semana pasada. Siete de ellos y Murat Özkaya, presidente del Eyüpspor, de la Superliga turca (primera división), han sido enviados a prisión preventiva por supuestamente influir en los resultados de los partidos.

Escándalo en un país que albergará la Eurocopa

El escándalo de las apuestas ha creado un gran revuelo en el futbol de Turquía y la TFF ha prometido erradicar el fenómeno de raíz, aun matizando que no hay indicios de amaños organizados y que la mayoría de los árbitros investigados perdían dinero con las apuestas.

El país coorganizará la Eurocopa 2032 con Italia. El equipo nacional alcanzó los cuartos de final de la Euro 2024, y la UEFA eligió Estambul para albergar varias finales en competiciones de clubes europeos.

