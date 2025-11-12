La Liga MX Femenil vuelve a vibrar con el duelo más pasional del país. Este jueves 13 de noviembre, el Estadio AKRON será el escenario del partido de Ida de la Semifinal del Apertura 2025 entre Chivas y América en punto de las 20:07 horas, en una edición más del Clásico Nacional que promete intensidad, emociones y mucha historia.

El Rebaño Sagrado llega con el ánimo a tope tras superar al Toluca en Cuartos de Final, impulsadas por el regreso goleador de Alicia Cervantes, quien ha recuperado su nivel en el momento clave. Las dirigidas por Antonio Contreras buscan aprovechar el respaldo de su afición para tomar ventaja y viajar con cierta tranquilidad al duelo de vuelta. En el AKRON, Chivas ha mostrado fortaleza defensiva, recibiendo menos de un gol por partido, lo que será un factor crucial frente a una ofensiva azulcrema que atraviesa un gran momento.

Del otro lado, América llega con la etiqueta de favorito tras golear 6-1 en el global a Rayadas, con una demostración de poder ofensivo en la vuelta (5-0). Bajo la dirección de Ángel Villacampa, las Águilas combinan experiencia, velocidad y contundencia. Jana Gutiérrez, Scarlett Camberos, Sarah Luebbert y Kiana Palacios lideran una delantera que se ha convertido en la más efectiva del torneo.

El más reciente enfrentamiento entre ambos, en fase regular, favoreció a Chivas por 2-0 en el Estadio AKRON, aunque en la Semifinal del Clausura 2025 fue América quien avanzó. Esta vez, el conjunto tapatío confía en revertir la historia reciente y demostrar que puede competir de igual a igual ante su más grande rival.

El partido de vuelta se jugará el domingo 16 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde se definirá al primer finalista del Apertura 2025.

Un historial marcado por la hegemonía azulcrema

El Clásico Nacional Femenil es el duelo más repetido en la historia de la Liguilla. Esta Semifinal del Apertura 2025 marca el décimo enfrentamiento entre Chivas y América en series de eliminación directa, un historial claramente dominado por las Águilas, que han ganado ocho de las nueve series previas.

La única victoria rojiblanca se remonta al Apertura 2017, cuando Chivas eliminó al América en Semifinales (6-4 global) y más tarde se coronó campeón del primer torneo de la Liga MX Femenil. Desde entonces, el cuadro azulcrema ha impuesto una auténtica hegemonía.

Historial Chivas vs América Femenil en Liguilla

Torneo | Fase | Resultado global

Apertura 2017 | Semifinales | Chivas 6-4 América

Apertura 2019 | Cuartos de Final | América 3-0 Chivas

Apertura 2020 | Cuartos de Final | América 3-2 Chivas

Apertura 2021 | Cuartos de Final | América 2-1 Chivas

Apertura 2022 | Semifinales | América 6-4 Chivas

Apertura 2023 | Semifinales | América 4-3 Chivas

Clausura 2024 | Cuartos de Final | América 6-1 Chivas

Apertura 2024 | Cuartos de Final | América 7-3 Chivas

Clausura 2025 | Semifinales | América 4-2 Chivas

Claves del Clásico Nacional Femenil

Ventaja en casa: Chivas necesita mantener el arco en cero en el AKRON para llegar viva al juego de vuelta.

Alicia Cervantes, el referente: La goleadora rojiblanca suma tres anotaciones en Liguilla y luce en gran forma.

América, el verdugo habitual: Las Águilas han eliminado a Chivas en ocho Liguillas consecutivas.

La meta rojiblanca: Romper la racha negativa y acercarse a su primera Final desde el Apertura 2022.

