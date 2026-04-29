Dónde ver EN VIVO Espanyol vs Real Madrid por La Liga 2026

Este domingo, 3 de mayo de 2026, el fútbol español se paralizará para presenciar un emocionante encuentro de la fase de Temporada Regular de LaLiga.

El RCD Espanyol recibirá al Real Madrid en el RCDE Stadium, en un partido que promete ser crucial para ambos equipos. Para los aficionados en México, la cita es a las 13:00 horas y la transmisión estará a cargo de SKY Sports, asegurando que nadie se pierda este vibrante choque.

Este enfrentamiento llega en un momento clave de la temporada, siendo la jornada 34, lo que añade una capa extra de intensidad. El Real Madrid, actualmente en la segunda posición de la tabla, llega con la imperiosa necesidad de sumar puntos vitales en su lucha por el título.

Cada partido es una final para el equipo merengue, y este no será la excepción. Por su parte, el Espanyol, que se encuentra entre la posición 13, buscará hacerse fuerte en casa, un escenario donde históricamente ha complicado a los grandes .

Su objetivo principal será alejarse definitivamente de cualquier riesgo de descenso o, en su defecto, mejorar su posición en la tabla media. El apoyo de su afición en el RCDE Stadium será un factor determinante para intentar dar la sorpresa de la jornada.

El historial reciente entre ambos equipos nos muestra un panorama interesante. En la temporada 2024-2025, el Espanyol logró una victoria por 1-0 contra el Real Madrid, demostrando su capacidad para competir contra los gigantes de la liga .

Sin embargo, en el primer enfrentamiento de la temporada actual (2025-2026), el Real Madrid se impuso por 2-0 en el Santiago Bernabéu, dejando claro que no hay partidos fáciles en LaLiga.

El Calendario del Real Madrid: Un Desafío Adicional

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa en este cierre de temporada enfrenta un calendario particularmente pesado . El Real Madrid viene de una carga importante de partidos y, para colmo, tendrá el Clásico contra el Barcelona apenas una semana después, el 10 de mayo.

Esta situación podría obligar al técnico a realizar rotaciones en el once inicial, lo que añade un elemento de incertidumbre y estrategia al encuentro.

Las Bajas del Real Madrid: Un Rompecabezas para Arbeloa

Además de la carga de partidos, el Real Madrid llega con un "rompecabezas" en su alineación debido a importantes bajas. En la portería, la ausencia de Courtois significa que la responsabilidad recaerá completamente en Andriy Lunin, quien tendrá que lidiar con la presión de un estadio que suele apretar mucho.

La defensa también presenta desafíos, con las bajas de Carvajal y Militão, que desmantelan el lado derecho y el centro de la zaga titular. Esto obligará a usar "parches" o confiar en jóvenes de la cantera , una situación que el Espanyol podría intentar explotar con ataques rápidos por las bandas.

El ataque merengue también se ve mermado. Perder a Mbappé y la creatividad de Arda Güler al mismo tiempo deja casi toda la responsabilidad ofensiva en Vinícius Jr o Brahim. La ausencia de Rodrygo, quien sigue lesionado, agrava aún más la situación, haciendo que el Madrid pierda mucha verticalidad y gol .

El partido entre Espanyol y Real Madrid se perfila como un encuentro lleno de emociones y estrategias. Con el Real Madrid buscando el título y el Espanyol defendiendo su casa, los aficionados en México podrán disfrutar de este crucial partido a las 13:00 horas a través de SKY Sports.

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