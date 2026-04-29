La International Football Association Board (IFAB), organismo responsable de establecer las reglas del futbol, aprobó sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca al encarar a un rival, con el fin de evitar que se oculten posibles conductas discriminatorias durante los partidos. La decisión fue adoptada por unanimidad en una reunión extraordinaria realizada el martes 28 de abril en Vancouver, Canadá.

Sanción por cubrirse la boca en enfrentamientos y entrada en vigor en el Mundial 2026

Según lo informado en el comunicado oficial, la aplicación de esta norma quedará a discreción del organizador de cada competición. En este sentido, se establece que cualquier futbolista que se cubra la boca en una situación de confrontación directa con un adversario podrá ser expulsado del encuentro mediante tarjeta roja. La medida busca reforzar el control sobre comportamientos inapropiados dentro del terreno de juego.

Tanto la IFAB como la FIFA confirmaron que esta disposición entrará en vigor durante el Mundial 2026, que se disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Las modificaciones serán comunicadas en las próximas semanas a las 48 selecciones participantes en el torneo, como parte del proceso de actualización reglamentaria previo a la competencia.

Expulsiones por protestas dentro del campo

Además de la sanción por cubrirse la boca, el organismo también aprobó nuevas medidas relacionadas con las protestas hacia el arbitraje. De acuerdo con el comunicado, los jugadores que abandonen el terreno de juego en señal de desacuerdo con una decisión arbitral podrán recibir tarjeta roja. Esta disposición también será aplicable a los miembros del cuerpo técnico que inciten a los futbolistas a salir del campo como forma de protesta.

Derrota para el equipo que provoque la suspensión

Otro de los puntos acordados establece que el equipo que provoque la suspensión de un partido será sancionado, en principio, con la derrota por incomparecencia. Esta medida busca evitar situaciones que impidan la continuidad de los encuentros y garantizar el desarrollo normal de las competencias.

Las modificaciones aprobadas por la IFAB son resultado de un proceso de "exhaustivas consultas" realizadas por la FIFA con distintos sectores del futbol. Con estas decisiones, los organismos rectores buscan fortalecer la disciplina dentro del juego y prevenir conductas que afecten el desarrollo de los partidos.

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