FIFA pagará 100 MDD extra para cubrir costos de equipos en el Mundial 2026

La FIFA desembolsará más de 100 millones de dólares (MDD) en efectivo adicional a las selecciones del Mundial 2026 para ayudar a cubrir los costos, más altos de lo previsto, por la estancia en Norteamérica.

El consejo rector de la FIFA acordó el martes 28 de abril aumentar en 2 MDD los pagos básicos a cada federación, hasta un mínimo de 12.5 millones de dólares. El organismo rector prevé ingresos de al menos 11 mil MDD para el torneo en Estados Unidos, Canadá y México, que comienza el próximo 11 de junio.

Algunas de las 48 federaciones, especialmente de Europa, informaron a la FIFA que la estructura de premios y los pagos para costos de preparación fijados el año pasado harían que perdieran dinero con el torneo, a menos que su selección avance lejos en las rondas de eliminación directa.

Suben los gastos en los países sede

Las selecciones que disputen partidos en Estados Unidos también afrontan algunas obligaciones fiscales de las que están exentas en Canadá y México.

El apoyo financiero para los entrenamientos previos al torneo y los gastos aumentará ahora a 2.5 millones de dólares desde 1.5 millones, y cada federación recibe un incremento de 1 millón de dólares en el premio básico hasta 10 MDD, acordó el Consejo de la FIFA en una reunión en Vancouver, ciudad sede del Mundial 2026.

El fondo total de premios de 655 millones de dólares, anunciado en diciembre, está previsto para otorgar 50 millones de dólares al eventual campeón.

La federación de Argentina recibió 42 MDD en premios por ser la campeona del Mundial de Qatar 2022. Esa edición, con 32 selecciones, tuvo un fondo total de premios de 440 millones de dólares.

La FIFA indicó que también asignará 16 MDD adicionales en "subsidios para costos de delegación de los equipos" y que repartirá más entradas a cada federación para sus partidos.

Los pagos obligatorios de la FIFA

Según el reglamento del Mundial 2026, la FIFA ya está obligada a pagar vuelos de ida y vuelta en clase ejecutiva para que cada federación viaje al torneo, además de manutención y alojamiento para una delegación de 50 personas. Los pagos de hotel comienzan cinco noches antes del primer partido de un equipo y se extienden hasta una noche después de que sea eliminado.

La FIFA también cubre el costo de los viajes internos para hasta 50 integrantes de la delegación , y "una flota dedicada de vehículos, incluido un vehículo para el equipamiento".

Las federaciones de las selecciones mundialistas deben pagar un "seguro adecuado... que incluye, entre otros, lesiones, accidentes, enfermedades y viajes", además de "costos incidentales de hotel" y el alojamiento de miembros adicionales de una delegación.

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