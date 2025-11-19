Pachuca y Pumas se juegan la vida en el Play-In del Apertura 2025

El Estadio Hidalgo será escenario de un duelo vibrante por el Play-In del Apertura 2025 este jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas, cuando Pachuca y Pumas se enfrenten en un choque cargado de urgencias, contrastes y tensión. Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con la misma obligación de mantenerse en la pelea por la Liguilla.

El cuadro hidalguense afronta el compromiso envuelto en dudas. Los Tuzos acumulan cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria, producto de dos empates y tres derrotas, una racha que terminó por costarles no solo la clasificación directa, sino también la continuidad de Jaime Lozano, quien fue destituido al finalizar la fase regular.

La irregularidad y la falta de contundencia ofensiva marcaron un cierre de torneo para el olvido, obligando al club a iniciar este repechaje con un cambio de mando y con la presión al límite para Esteban Solari, quien se estrenará como director técnico de los hidalguenses en un complicado juego, ya que, para Pachuca, un tropiezo más significaría el fin de un semestre decepcionante.

Del otro lado, los Pumas de la UNAM arriban al Play-In con una inyección de ánimo. El triunfo en la última jornada frente al Cruz Azul, en un encuentro donde dieron la campanada, les permitió mantenerse en zona de clasificación y fortalecer la confianza en el equipo encabezado por Efraín Juárez.

El cuadro universitario mantiene viva la esperanza de romper una sequía de 14 años sin título, un anhelo que ha crecido entre la afición luego de ver un equipo que, aunque irregular, ha mostrado garra en partidos clave. Con cinco victorias acumuladas en el torneo, los auriazules buscan la sexta para seguir con vida.

No obstante, el camino no será sencillo. Pumas enfrenta el mayor desafío ofensivo de la campaña: no contará con un centro delantero de experiencia, ya que tanto José Juan Macías como Guillermo Martínez se encuentran lesionados. Esta situación obligará al cuerpo técnico a apostar por variantes tácticas en ataque e incluso confiar en elementos jóvenes para cubrir la ausencia de sus referentes.

El enfrentamiento entre Tuzos y auriazules promete ser cerrado. En los últimos siete encuentros entre ambos, el balance es prácticamente parejo con tres triunfos para Pachuca, dos para Pumas y dos empates. Ninguno ha logrado ejercer un dominio claro, lo que anticipa un juego equilibrado, disputado y con detalles que podrían marcar la diferencia.

¿Cómo se juega el Play-In?

Los equipos que finalizaron entre las posiciones 7 y 10 se juegan una última oportunidad de clasificarse para los Cuartos de Final en el Play-In. El séptimo se enfrenta contra el octavo y el noveno ante el décimo.

En el caso de este torneo, Tijuana (7) y Juárez (8) se definirán uno de esos pases, y el ganador pasará directamente a la siguiente fase. Mientras que, el perdedor tendrá una segunda oportunidad y se medirá ante el vencedor del partido entre Pachuca (9) y Pumas (10).

Finalmente, el que resulte derrotado entre tuzos y universitarios quedará eliminado oficialmente de la competencia.

SV