El buen cierre de torneo ha incrementado la confianza dentro de Chivas, por lo que Roberto Alvarado afirmó que el equipo está en condiciones reales de competir por el título.

El atacante rojiblanco reconoció que el grupo venía arrastrando la frustración de no haber calificado en certámenes anteriores, pero consideró que el presente del Rebaño Sagrado permite pensar en grande.

“Obviamente teníamos esa espinita de, ya unos torneos, no calificar, y este torneo lo cerramos bastante bien; contentos por cómo se han hecho las cosas, pero ya pensando en grande, pensando en el objetivo y, como te digo, tratando de hacer las cosas bien. Estamos ilusionados igual que la gente y eso es paso a paso. Yo creo que le puede alcanzar para pelear el título; estamos para pelear el título y creo que el grupo está comprometido, el grupo está muy unido y, en ese aspecto, todos estamos con el mismo objetivo”, señaló.

El “Piojo” también destacó el desempeño del equipo en su pasado enfrentamiento ante Rayados, un duelo que, aseguró, reflejó la identidad y la intensidad con la que Chivas llega a la fase decisiva.

“Creo que en el último partido, que fue contra Rayados, se notaron las ganas que tiene el equipo. Clásico contra clásico, creo que el equipo está en un buen momento; ya agarramos muy bien la idea del cuerpo técnico, entonces tratar de aprovechar eso, tratar de disfrutar también, porque hay que disfrutar y, como te digo, pelearle al que sea el que nos toque e ir por todas”, agregó.

Con resultados se olvidan los abucheos en Selección

Finalmente, Alvarado se refirió a los abucheos que ha recibido la Selección Mexicana en partidos recientes y señaló que la única forma de cambiar la percepción de la afición es con resultados.

“En lo personal, de alguna u otra forma la gente trata de manifestarse por los resultados, por quizá el funcionamiento del equipo; tratar de entenderlo de esa manera. Al final, uno no puede pedir en ese momento que la gente cambie de pensamiento; lo que nos toca es seguir trabajando, dando resultados, haciendo las cosas bien y, cuando lleguen los resultados y la gente se sienta identificada con la forma en que jugamos, poder darles alegría”, concluyó.

SV