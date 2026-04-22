La vez que Rafa Márquez admitió si jugaría en Chivas o en el América

Rafael Márquez es, sin duda, uno de los futbolistas más importantes en la historia de México, pero su carrera en la Liga MX siempre estuvo marcada por su amor incondicional al Atlas y su exitoso paso por el Club León. A pesar de su jerarquía internacional, el eterno capitán de la Selección Mexicana nunca vistió las camisetas de los dos equipos más mediáticos y ganadores del país: el Club América y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Esta situación siempre generó curiosidad entre los aficionados al balompié azteca, quienes constantemente se preguntaban qué colores habría elegido si se hubiera presentado la oportunidad.

Fue durante una dinámica interactiva a través de su cuenta oficial de Instagram, en mayo de 2020, cuando el exjugador del FC Barcelona decidió responder a esta gran incógnita. Fiel a su estilo directo, frontal y sin rodeos, el "Káiser" de Michoacán no evadió el cuestionamiento de sus seguidores. En esa transmisión, analizó a profundidad lo que representan ambas escuadras para el futbol nacional, dejando una reflexión muy madura que sorprendió a propios y extraños, especialmente por su pasado rojinegro.

El "punto a favor" de las Chivas según el Káiser

Al hablar del Rebaño Sagrado, Márquez fue sumamente claro al destacar una característica única que diferencia a la institución tapatía del resto de los clubes en el mundo. "Respeto a estas dos instituciones, estos dos equipos son los dos grandes de México, obviamente reconozco y respeto la filosofía que tiene Chivas de jugar con puros mexicanos, lo cual lleva un punto a favor", confesó el histórico defensor central durante su transmisión en vivo, reconociendo el valor de esta tradición.

Esta declaración resonó fuertemente en el entorno futbolístico, ya que, viniendo de un canterano del Atlas (el acérrimo rival de la ciudad de Guadalajara), el reconocimiento a la filosofía del Guadalajara demostró su visión objetiva del deporte. Para Márquez, el hecho de que el equipo rojiblanco apueste exclusivamente por el talento nacional es un mérito enorme en una liga donde los extranjeros suelen acaparar los puestos titulares, dándole un valor agregado a sus campeonatos.

La grandeza y el poderío del Club América

Por otro lado, el exjugador del AS Mónaco y del Hellas Verona tampoco escatimó en elogios para las Águilas, reconociendo su constante protagonismo y exigencia en la Liga MX. "América siempre ha sido el que compite por los campeonatos, que siempre lleva a los mejores jugadores, que tiene una economía importante", detalló el cinco veces mundialista con la Selección Mexicana, dejando claro que la presión y el entorno de Coapa también resultaban sumamente atractivos para cualquier profesional.

Para Márquez, el principal atractivo de la escuadra azulcrema radicaba en su obligación histórica de levantar títulos y su innegable capacidad financiera para armar plantillas altamente competitivas torneo tras torneo. Jugar en un equipo con esa presión mediática y con la exigencia de ser campeón cada semestre es un reto que a cualquier jugador de élite le gustaría experimentar, y el "Káiser" entendía perfectamente la magnitud de representar a la institución más ganadora de México.

¿Cuál habría sido su decisión final en la Liga MX?

A pesar de analizar detalladamente los pros de cada institución, la respuesta final sobre dónde hubiera preferido jugar dejó la balanza completamente equilibrada. "No sé qué hubiera preferido en su momento jugar con cualquiera de estos dos equipos", sentenció el exdefensor, dejando claro que ambas opciones habrían sido un auténtico honor. Al final, el destino lo llevó a brillar en el viejo continente y a regresar a México para ser bicampeón con el León, esquivando la polémica de elegir entre los dos gigantes.

Para resumir esta histórica revelación, aquí tienes los puntos clave de su declaración:

Reconoció a ambos clubes como los dos más grandes de México.

Destacó que la tradición de jugar con puros mexicanos le da un "punto a favor" al Guadalajara.

Elogió el poderío económico y la constante competitividad de las Águilas.

Sin embargo, admitió que le habría sido imposible elegir solo a uno en su momento de mayor esplendor.

Cabe recordar que la trayectoria de Rafael Márquez en el futbol mexicano comenzó en 1996 cuando debutó con los Rojinegros del Atlas. Su innegable talento lo llevó rápidamente a cruzar el charco para triunfar en Europa, y no fue hasta muchos años después que regresó a su país natal. En su retorno, vistió la camiseta de los Panzas Verdes del León, donde logró un histórico bicampeonato bajo el mando de Gustavo Matosas, demostrando que su calidad seguía intacta.

Además de su paso por la liga local, el michoacano conquistó el futbol internacional brillando con el FC Barcelona, donde lo ganó absolutamente todo, incluyendo la codiciada Champions League. También tuvo una aventura en la MLS de Estados Unidos al firmar con los New York Red Bulls, consolidándose como una figura global. Su carrera es un ejemplo de éxito, disciplina y liderazgo, valores que lo llevaron a disputar cinco Copas del Mundo (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018).

Su preparación para el futuro en los banquillos

Durante esa misma charla en redes sociales, Márquez aprovechó para compartir detalles sobre su preparación profesional tras colgar los botines. El exjugador reveló que se encontraba realizando el curso de entrenador avalado por la Federación Española de Futbol, con la firme intención de dirigir a un equipo en el futuro cercano. Hoy en día, esa preparación ha rendido frutos, demostrando que su visión del futbol va mucho más allá de los colores de Chivas o América, enfocándose en aportar su experiencia desde el área técnica.

CT