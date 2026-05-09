Dónde ver EN VIVO Barcelona vs Real Madrid por el Clásico de leyendas 2026

El domingo, el Barcelona puede coronarse campeón de LaLiga frente al Real Madrid, pero antes, jugadores históricos defenderán los colores de los clubes más grandes de España en el Clásico de Leyendas, que se disputará hoy en Miami.El encuentro forma parte de la gira de The Legends Cup, que ya tuvo lugar en Guadalajara (con marcador de 2-1 a favor del Barça) y en otras ciudades de América.Hoy en la cancha del Inter Miami FC Stadium se enfrentarán figuras como Ronaldinho, Saviola, Pepe e Iván Zamorano. El juego se toma como la vuelta del partido disputado en Los Ángeles en febrero, donde empataron 1-1.Fecha: Sábado 9 de mayo Horario: 17:30 horas Canal: Claro Sports, TVC Deportes 2Leyendas de BarcelonaLeyendas del Real Madrid