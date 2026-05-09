Dónde ver EN VIVO Barcelona vs Real Madrid por el Clásico de leyendas 2026

El domingo, el Barcelona puede coronarse campeón de LaLiga frente al Real Madrid, pero antes, jugadores históricos defenderán los colores de los clubes más grandes de España en el Clásico de Leyendas, que se disputará hoy en Miami.

El encuentro forma parte de la gira de The Legends Cup, que ya tuvo lugar en Guadalajara (con marcador de 2-1 a favor del Barça) y en otras ciudades de América.

Hoy en la cancha del Inter Miami FC Stadium se enfrentarán figuras como Ronaldinho, Saviola, Pepe e Iván Zamorano. El juego se toma como la vuelta del partido disputado en Los Ángeles en febrero, donde empataron 1-1.

¿Dónde ver el Clásico de Leyendas Barcelona vs. Real Madrid?

Fecha: Sábado 9 de mayo

Horario: 17:30 horas

Canal: Claro Sports, TVC Deportes 2

EL INFORMADOR/A. Navarro

Equipos para el Clásico de Leyendas

Leyendas de Barcelona

Claudio Bravo Muñoz

Gil Jesus Mariano Angoy

Marc Valiente Hernández

Fernando Navarro Corbacho

Andreu Fontàs Prat

Sergi Barjuán Esclusa

Ludovic Vincent Giuly

Manuel Agudo Durán

Gaizka Mendieta

Javier Pedro Saviola

Martín Montoya Torralbo

Aleix Vidal Parreu

Patrick Kluivert

Oriol Rosell Argerich

Marc Crosas

Juan Pablo Sorín

Ronaldinho

Leyendas del Real Madrid