Sábado, 09 de Mayo 2026

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Dónde ver EN VIVO Barcelona vs Real Madrid por el Clásico de leyendas 2026

Figuras históricas de los clubes más grandes de España se enfrentan en Miami

Por: G. Solano

El encuentro forma parte de la gira de The Legends Cup, que ya tuvo lugar en Guadalajara. EL INFORMADOR/A. Navarro

El encuentro forma parte de la gira de The Legends Cup, que ya tuvo lugar en Guadalajara. EL INFORMADOR/A. Navarro

El domingo, el Barcelona puede coronarse campeón de LaLiga frente al Real Madrid, pero antes, jugadores históricos defenderán los colores de los clubes más grandes de España en el Clásico de Leyendas, que se disputará hoy en Miami.

El encuentro forma parte de la gira de The Legends Cup, que ya tuvo lugar en Guadalajara (con marcador de 2-1 a favor del Barça) y en otras ciudades de América.

Hoy en la cancha del Inter Miami FC Stadium se enfrentarán figuras como Ronaldinho, Saviola, Pepe e Iván Zamorano. El juego se toma como la vuelta del partido disputado en Los Ángeles en febrero, donde empataron 1-1.

¿Dónde ver el Clásico de Leyendas Barcelona vs. Real Madrid?

Fecha: Sábado 9 de mayo
Horario: 17:30 horas
Canal: Claro Sports, TVC Deportes 2

EL INFORMADOR/A. Navarro

Equipos para el Clásico de Leyendas

Leyendas de Barcelona

  • Claudio Bravo Muñoz
  • Gil Jesus Mariano Angoy
  • Marc Valiente Hernández
  • Fernando Navarro Corbacho
  • Andreu Fontàs Prat
  • Sergi Barjuán Esclusa
  • Ludovic Vincent Giuly
  • Manuel Agudo Durán
  • Gaizka Mendieta
  • Javier Pedro Saviola
  • Martín Montoya Torralbo
  • Aleix Vidal Parreu
  • Patrick Kluivert
  • Oriol Rosell Argerich
  • Marc Crosas
  • Juan Pablo Sorín
  • Ronaldinho

Leyendas del Real Madrid

  • Albano Bizzarri
  • Pedro Contreras González
  • Agustín García Íñiguez
  • Javier Balboa Osa
  • Savio
  • Raúl Bravo Sanfélix
  • José Callejón Bueno
  • Iván Campo Ramos
  • Rubén de la Red Gutiérrez
  • Emerson Ferreira
  • Pepe
  • Antonio Moral Segura
  • Álvaro Negredo Sánchez
  • Fernando Sanz Durán
  • Clarence Seedorf
  • Marcos Tébar Ramiro
  • Jesús Enrique Velasco Muñoz
  • Iván Zamorano
     

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