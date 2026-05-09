Victor Wembanyama ofreció otra obra maestra con 39 puntos, 15 rebotes y una defensa aún más implacable, para que los Spurs de San Antonio tomaran una ventaja de 2-1 en la segunda ronda de los playoffs, al derrotar 115-108 a los Timberwolves de Minnesota.

El astro francés acertó 13 de 18 tiros de campo y 10 de 12 desde la línea, además de sumar cinco tapas y disuadir a los rivales en la pintura. Los Spurs ganaron así su segundo partido consecutivo tras perder el primero en casa.

De'Aaron Fox anotó 17 puntos, mientras que Stephon Castle aportó 13 unidades y 12 asistencias.

Anthony Edwards terminó con 32 puntos y 14 rebotes, mientras que Naz Reid añadió 18 tantos y nueve rebotes para los Wolves, cuya defensa los mantuvo con vida tras un inicio desastroso.

McDaniels y Julius Randle fueron los más afectados por la presencia de Wembanyama, incapaces de poner en marcha su juego de corta distancia y de atacar el aro.