Lo que bien se aprende no se olvida, pero en algunos casos se tiene que adaptar y eso hicieron las leyendas del Barcelona y Real Madrid que pisaron la cancha del Estadio Akron este martes, lejos de sus mejores días, pero con el suficiente toque para demostrar por qué llevan esa etiqueta.

El Barcelona de Rafa Márquez, Carles Puyol y Xavi Hernández se llevaron el triunfo 2-1 en Guadalajara sobre el Real Madrid con Fernando Hierro, Iker Casillas y Luis Figo , que volvieron a vivir la energía de El Clásico, ahora frente al público mexicano que vio jugar a las figuras que por años solo pudo observar por televisión, aunque en esta ocasión en una versión retirada.

Aunque esos son los nombres que destacaron entre los invitados al partido, Javier Saviola fue el que brilló más dentro del terreno de juego. Temprano en el partido encontró un rebote dentro del área que controló sin nadie alrededor y, con tiempo suficiente, sacó un potente derechazo al ángulo, imposible para Casillas que abrió el marcador.

El propio Saviola, quien portó el dorsal 7, recibió un pase filtrado para entrar al área grande sin la marca de una defensa merengue despistada -natural ante la falta de trabajo- y el blaugrana definió frente a Casillas con un tiro raso pegado al poste, ampliando la ventaja.

Poco antes de finalizar la primera mitad, el Madrid tuvo la oportunidad de recortar la distancia por una mano de Phillip Cocu en el área marcada como penal que cobró Fernando Hierro , marcando desde los once pasos para decir adiós a las canchas con un gol donde fue su casa por año y medio, ya que a sus 57 años, anunció que esta fue la última ocasión que se puso los tachones para jugar.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

Rafa Márquez, titular portando el número 4 en la espalda que lo hizo eterno en el Barcelona, salió de cambio al minuto 52’, en medio de una ovación total del respetable, reconociendo la trayectoria del ex central mexicano que conquistó dos veces la Champions League y fue a cinco Mundiales.

El ritmo de juego no fue el mismo que en los mejores días de cada uno de los futbolistas. Las aproximaciones fueron varias, pero las oportunidades claras fueron pocas y hubo muestras de una obvia falta de actividad desde su adiós profesional, sin embargo, fue notorio que la calidad, las ideas, la creatividad y el entendimiento entre varios contemporáneos siguió ahí de aquellos años gloriosos.

Conforme envejeció el juego, pesaron los años aunque iba ganando el orgullo de los colores. Las entradas, tardías en muchos casos, comenzaban a ser más fuertes, pero lo que antes hubieran sido detonantes de bronca, ahora fueron solo muestras de respeto y precaución entre rivales. El Real Madrid trató de hacerse fuerte con el balón y acercarse, mientras el cuadro catalán recurrió a contragolpes con los más frescos, pero ambas estrategias quedaron solo en intentos.

Así se cumplieron las dos mitades de 40 minutos en el la Perla Tapatía y el Barcelona se quedó con la Copa de Leyendas , que reunió figuras que parecía impensable ver en la ciudad y terminaron con abrazos en el centro del campo, en un evento que acompañó la cuenta regresiva de los 100 días para que llegue la Copa del Mundo.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV