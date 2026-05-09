Sábado, 09 de Mayo 2026

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Novak Djokovic reaparece con triste derrota

El tenista serbio jugó en el Abierto de Roma después de una lesión en el hombro, pero fue vencido por  Dino Prizmic 2-6, 6-2 y 6-4

Por: AFP .

Novak Djokovic. En 19 participaciones que ha tenido el serbio en Italia, es la primera vez que pierde en la ronda inicial. AFP

Novak Djokovic. En 19 participaciones que ha tenido el serbio en Italia, es la primera vez que pierde en la ronda inicial. AFP

El serbio Novak Djokovic, actual cuarto del ranking ATP, se despidió el día de ayer por la vía rápida en el Masters 1000 de Roma, donde cayó ante el croata Dino Prizmic (número 79 del mundo) por 2-6, 6-2 y 6-4 en su entrada en liza en el torneo.

El duelo de ayer era su esperada reaparición después de una lesión en el hombro derecho a principios de marzo, por la que se ausentó de los últimos tres Masters 1000 (Miami, Montecarlo, Madrid).

Su derrota en el Foro Itálico ha sido en un partido de segunda ronda pero era el primero para el veterano tenista de 38 años en el torneo, ya que por su condición de cabeza de serie estuvo exento de disputar la primera ronda.

A menos de tres semanas de Roland Garros, que se jugará del 24 de mayo al 7 de junio, esta derrota no augura nada bueno para el Djokovic, que desde 2024 busca un título número 25 del Grand Slam. 

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