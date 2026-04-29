El Atlético de Madrid y el Arsenal estelarizaron el segundo partido de ida en las Semifinales de Champions League, dejando un empate a un gol por bando en un enfrentamiento que fue de menos a más.

Solo tres partidos más separaban a ambos clubes de levantar su primera Orejona hasta antes de pisar el terreno de juego y los seguidores colchoneros lo sabían y cumplieron su parte. Una marea de bufandas rojiblancas subió en todo el Metropolitano , donde no paraban de sonar las porras desde el fondo sur en el que las banderas no paraban de ondear y le siguió un tsunami de rollos de papel en todo el estadio cuando los 22 protagonistas saltaron al campo.

Antoine Griezmann se dio la vuelta para observar a las gradas mientras sonaba el épico himno de la competencia y el francés, absorto en sus pensamientos, parecía digerir los sentimientos de su último partido de la Liga de Campeones en casa y se quedó cerca de marcar un golazo para cerrar este ciclo, estrellando el balón en el travesaño.

La montaña rusa de emociones que hubo en París no llegó completa ni con el mismo recorrido a España. Como era de esperar, el frenesí del martes se convirtió en precaución y cautela absoluta en Madrid, natural por el estilo de juego de cada uno y, sobre todo, el momento actual de ambos en el que perder la eliminatoria será devastador.

La primera parte fue digna de sastrería, en la que ibéricos y británicos se tomaron la medida para fabricar los goles. David Raya y Jan Oblak apenas fueron requeridos en el juego para hacer alguna compostura. El conjunto inglés empezó a adueñarse del balón, pero las ideas con la posesión de la misma no eran claras; los colchoneros pusieron su esfuerzo en los contragolpes, pero no encontraron el arco.

Tuvieron que llegar los penales para acelerar las revoluciones. David Hancko empujó por la espalda a Viktor Gyökeres y el sueco aprovechó para ponerse la máscara cuando expiraba el reloj de la primera mitad. El defensa del Atlético se quedó a centímetros de convertirse en un auténtico villano en Madrid, cuando parecía haberle dado un pisotón a Eberechi Eze en la parte complementaria, pero el VAR intervino y evitó una tragedia rojiblanca al quedar pocos minutos de partido.

El empate del Atlético llegó con un auténtico misil de Julián Álvarez desde el manchón penal por una mano de Ben White, el décimo piquete de la “Araña” en esta temporada de Champions League, la tercera mayor cantidad para un jugador del equipo rojiblanco.

El gol del argentino despertó a la afición que se aguantaba la respiración con el marcador en contra. También fue un empuje anímico con el que los locales comenzaron a jugar más con la esférica, defendiéndose con el balón y tratando de llegar, pero Ademola Lookman no pudo convertir dos llegadas en las que el público ya estaba gritando para festejar.

Los Gunners no se quedaron atrás, recuperaron el balón y trataron de asediar el área rival, pero penetrar una muralla de Diego Simeone puede convertirse en una tarea imposible sin la creatividad suficiente para encontrar los puntos débiles, pero lograron apurar a Oblak y sacarle un susto a la afición un par de veces. La próxima semana disputarán una batalla a muerte en el norte de Londres para conocer cuál de los dos hará maletas rumbo a Budapest .

SV