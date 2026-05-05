Este martes 5 de mayo de 2026 habrá actividad de futbol en distintos torneos alrededor del mundo, con partidos de competencias continentales, ligas nacionales y otros. La jornada incluye encuentros en Europa, América, Asia y Medio Oriente.

Durante el día martes se jugarán equipos de distintos niveles y contextos competitivos, con partidos relevantes en sus respectivos torneos. Consulta la programación completa para seguir los encuentros previstos para hoy: aquí te dejamos la lista de los duelos, canales de transmisión y horarios para verlos en vivo.

Partidos HOY martes 5 de mayo de 2026 - Champions League EN VIVO

Arsenal vs Atlético de Madrid | 13:00 | HBO MAX, TNT, TNT Sports

Partidos HOY martes 5 de mayo de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

Tigres vs Nashville SC | 19:30 | FOX One

Partidos HOY martes 5 de mayo de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

Sporting Cristal vs Palmeiras | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 2

Rosario Central vs Club Libertad | 16:00 | Disney+ Premium

Barcelona SC vs Boca Juniors | 18:00 | Disney+ Premium, Pluto TV, ESPN 2

UCV vs Independiente del Valle | 18:00 | Disney+ Premium

Always Ready vs Lanús | 18:30 | Disney+ Premium

Partidos HOY martes 5 de mayo de 2026 - Copa Sudamericana EN VIVO

Deportivo Riestra vs Grêmio | 16:00 | Disney+ Premium

Independiente Petrolero vs Caracas FC | 16:00 | Disney+ Premium

Deportivo Cuenca vs San Lorenzo | 20:00 | Disney+ Premium

Partidos HOY martes 5 de mayo de 2026 - Saudi Pro League EN VIVO

Khaleej FC vs Al Hilal | 12:00 | OneFootball, FOX One

Sigue los resultados y la información más relevante de los partidos del día en EL INFORMADOR. A lo largo de la jornada encontrarás actualizaciones, marcadores, estadísticas y seguimiento de los torneos con mayor atención en México, además del contexto más importante de cada competencia.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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