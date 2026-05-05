Este martes 5 de mayo de 2026 habrá actividad de futbol en distintos torneos alrededor del mundo, con partidos de competencias continentales, ligas nacionales y otros. La jornada incluye encuentros en Europa, América, Asia y Medio Oriente.Durante el día martes se jugarán equipos de distintos niveles y contextos competitivos, con partidos relevantes en sus respectivos torneos. Consulta la programación completa para seguir los encuentros previstos para hoy: aquí te dejamos la lista de los duelos, canales de transmisión y horarios para verlos en vivo.Sigue los resultados y la información más relevante de los partidos del día en EL INFORMADOR. A lo largo de la jornada encontrarás actualizaciones, marcadores, estadísticas y seguimiento de los torneos con mayor atención en México, además del contexto más importante de cada competencia.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF