Liga MX: Estos son los partidos de la Jornada 11 que NO van por TV abierta

La Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX se disputará del viernes 13 al domingo 15 de marzo, con nueve encuentros programados que marcarán un fin de semana clave en la fase regular del campeonato. Varios de los clubes más mediáticos del futbol mexicano verán acción, entre ellos Guadalajara, Club América, Cruz Azul y Pumas UNAM, cuyos partidos suelen concentrar gran parte de la atención de los aficionados.

La actividad se repartirá a lo largo de tres días con transmisiones disponibles tanto en televisión abierta como en canales de paga y plataformas de streaming , lo que permitirá seguir cada compromiso desde México y Estados Unidos.

La jornada arrancará el viernes con dos partidos nocturnos, mientras que el sábado concentrará la mayor carga de encuentros con cinco duelos consecutivos. Finalmente, el domingo cerrará la fecha con dos enfrentamientos que incluyen la participación de Tigres UANL y Club América, uno de los equipos que suele protagonizar los duelos estelares del torneo. A continuación, la programación completa con horarios y señales de transmisión.

Viernes 13 de marzo

Club Puebla vs. Club Necaxa — 19:00 horas

Transmisión: Azteca 7, FOX y FOX One

FC Juárez vs. CF Monterrey — 21:00 horas

Transmisión: Azteca 7, FOX y FOX One

Sábado 14 de marzo

Atlético San Luis vs. CF Pachuca — 17:00 horas

Transmisión: Disney+, ESPN y ViX

Guadalajara vs. Santos Laguna — 17:07 horas

Transmisión: Prime Video

Club León vs. Club Tijuana — 19:00 horas

Transmisión: FOX One

Deportivo Toluca FC vs. Atlas FC — 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Pumas UNAM vs. Cruz Azul — 21:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Domingo 15 de marzo

Tigres UANL vs. Querétaro FC — 17:00 horas

Transmisión: a+, FOX y FOX One

Club América vs. Mazatlán FC — 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Con esta programación, la Jornada 11 ofrecerá un fin de semana con partidos relevantes para la clasificación del Clausura 2026 , además de varios enfrentamientos entre equipos que buscan consolidarse en la parte alta de la tabla o mantenerse en la pelea por los puestos de liguilla.

