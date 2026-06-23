Donald Trump asistirá a la final del Mundial 2026 y entregará el trofeo junto a Gianni Infantino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a la final del Mundial 2026 del próximo 19 de julio en el estadio Nueva York/Nueva Jersey y participará en la entrega del trofeo al equipo campeón junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La presencia del mandatario estadounidense fue confirmada por el propio dirigente del organismo.

El propio Gianni Infantino confirmó hoy la presencia de Trump en la final durante una entrevista en el programa Fox & Friends, en la que aseguró que ambos compartirán palco durante el partido.

"Estaremos juntos con el presidente, disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos", afirmó el dirigente.

Trump aún no ha asistido a partidos del Mundial 2026

Aunque Trump todavía no ha acudido a ningún encuentro del torneo, organizado de forma conjunta por Estados Unidos, Canadá y México, sí estuvo presente el año pasado en la final del Mundial de Clubes, que también se disputó en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

En aquella ocasión, el mandatario entregó el trofeo al Chelsea tras la victoria del conjunto inglés sobre el París Saint-Germain.

Entonces, Trump fue abucheado por parte de algunos aficionados y se quedó junto a los futbolistas mientras levantaban el trofeo y celebraban, para sorpresa de los integrantes del equipo londinense.

La relación entre Donald Trump y Gianni Infantino se ha fortalecido

La relación entre Trump e Infantino se ha estrechado en los últimos años. El presidente de la FIFA ha visitado en varias ocasiones la Casa Blanca y ha definido al mandatario estadounidense como un "amigo cercano".

El pasado mes de diciembre, durante el sorteo del Mundial 2026 celebrado en Washington, Infantino entregó a Trump el llamado Premio de la Paz de la FIFA, un reconocimiento que la organización justificó por sus "esfuerzos diplomáticos para favorecer acuerdos de alto el fuego en distintos conflictos internacionales".

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Donald Trump asistirá a la final del Mundial del 19 de julio.

El partido se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Gianni Infantino confirmó que ambos compartirán palco.

Los dos participarán en la entrega del trofeo al campeón.

Trump ya estuvo en la final del Mundial de Clubes celebrada en el mismo estadio.

El presidente de la FIFA ha definido al mandatario estadounidense como un "amigo cercano".

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